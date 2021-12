李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾長文控訴與王力宏婚姻問題。圖/摘自微博

王力宏 15日認了與妻子李靚蕾結束8年婚姻,稍早李靚蕾寫下毀滅性長文,控訴遭到王力宏全家人懷疑、羞辱和冷暴力,消息量爆炸,內容宛如復刻當初周揚青毀滅性分手羅志祥般,網驚「小豬第二?」。

除了婆媳問題之外,還爆料王力宏每個城市都有一個約炮的好朋友,甚至被媒體拍到召妓的畫面,或是帶其他女生回家過夜,更表示王力宏都有親口承認,表示一切都是自己的問題,表示「沒有辦法控制自己」。

以下為李靚蕾全文:

首先,我想要謝謝每一個願意花時間寫溫暖的訊 息關心我的每一個你,我的心情很ㄍㄍ沈重,所以還 沒能一一回覆。我想先讓你們知道,也許對你來 說只是一個小小的舉動,但對我來說意義很重 大。謝謝你們在我人生最困難的時候給了我很大 的安慰和力量。

寫這封信是我做過最困難的決定人生真的很不 容易。我想,也只有這樣勇敢坦承的面對,一切 才能歸零,我們才能有各自有重生的機會,也希 望我的分享能帶給深陷其中的你或是即將要踏入 這個旅程的你一些省思。

踏入婚姻的時候我以為我們一輩子就會是一家人 了,所以我全心全意地為我們的家庭付出我的所 有。因為你比我大十歲又很希望有很多孩子,一 胎接一胎不停的催生,所以我放棄工作和自己個 人的人生,一切以你和孩子為中心,我們結婚大 部分時間,我不是在備孕,懷孕,就是在產後哺 乳育兒,過程中身心都經歷了很多變化,大部分 我都是自己獨自面對的。當然,我自己也喜歡孩 子,也是我自己要答應生的,但如果我當初知道 我生完這三個孩子你就會因為想過“單身”的生活 而離開我們家,我會需要自己過著偽單親的日子 帶大三個孩子,我是不會答應的。你也很清楚知 道,我從小到大最大的夢想就是組建一個和諧的 家庭,讓我的孩子能在一個完整有愛的家庭長 大。但,我沒有後悔,因為我們三個孩子是my everything, 是上帝最大的恩典。

現代的女性不像從前的女性沒有教育 的機會,在 家庭中沒有選擇的只能擔任妻子和母親的角色。 我們很幸運的有機會接受高等教育,有知識,學 識,也有機會見識,也有謀生能力,也同樣能為 社會貢獻,無論是過去或是現代的女性選擇為 家庭全心付出當家庭主婦,雖然實質上是屬於”無 酬”的工作。但,這只是家庭成員角色的分配,也 是家中重要的支撐,甚至是一個全年無休,24小 時多重角色(例如:保姆/老師/打掃阿姨/司機/ 總管/伴侶/特助等工作)。這份工作的薪酬應該 加總計算加上以你的能力不外出工作的機會成 本。這應是所有家庭主婦透過自己努力應得的薪 酬,而不是被贈與或施捨的,被分配到這個角色 的人不應該是理所應當要永遠沒有經濟能力或積 蓄,而擔任在外工作的那一方獲得所有的利益和 權利。這樣會形成不對等的關係,也會讓女性處 於弱勢,即便男生出軌或家暴也難以有話語權。

我覺得這是我們這一代人需要一起省思的議題。 我身邊的家庭主婦很多戶頭裡都沒有自己的積蓄 或收入,平時用先生賺來的錢也會感到不好意 思,用錢也會自己看看先生的臉色,也絕不敢開 口說想要照顧自己父母,女性如果開口聊到錢的 話題就會被我們的社會譴責為市信或是質疑是不 是拜金女,只是圖男生的錢。對於長期都以家庭 為重,沒有在外工作的女性,如果沒有做錯什麼 卻因為男方無正當理由而被迫離婚,通常會不知 所措。所以女孩們!一定要好好的防範於未然, 我從來也沒有想過自己會經歷這些你也許也會 跟我一樣覺得不可能!但未雨綢繆的為自己和孩 子的將來做打算一定沒錯。

嫁給你這麼多年,被你和家人不斷地懷疑..羞辱 和冷暴力。一開始就被逼著簽署不對等的婚前協 議,你要保護你婚前的財產,我能夠理解也完全 接受,但婚後的財產是我們共同的努力,也是我 們各自做好份內的工作而得來的,房子在你名 下,車子在你媽的名下,財產轉移的很乾淨,深 怕我佔到你任何的“便宜”。當然,平時孩子的吃 穿用度你沒有少給,但這麼多年來,我也從未用 你的錢買過任何奢侈品,簡單的過生活。甚至我 是在你身邊唯一鼓勵你,不要為了賺錢接商演, 節目, 或廣告,人生很短暫只做自己熱愛的事就 好。把你所有的時間花在做好音樂療癒大家..改 變世界上,這是你的使命也是只有你能做到的 事 - 我們家不缺錢,也不需要更奢華的生活。這 樣的我爲什麼要長期受你和家人的懷疑和羞辱? 現在擁有你所有錢財不讓你使用和挑撥我們的 人,不是我。我知道這句會惹你生氣但我是真心 希望你能張開眼睛看清楚,我知道你曾經因為想 要順從而憂鬱到幾天躺在地上不能動,也看到你 因為想要順從而失去你生命中很多重要的東西, 到了37歲仍無法自己做任何決定,你感到非常沮 喪無力,無法做想做的事,無法掌握自己的工作, 感情,或經濟-你向我訴苦求救,我伸出援手,我 單純以為我在拯救我愛的人於水火,但後來回過 頭才發現原來,我只是你手中的一枚棋子,你利 用了我的同情心和對你的愛,讓我當了你的擋箭 牌,你躲在我後面利用我來一點一點幫助你奪回 你想要的權利,過程中你是白臉我是黑臉。奪 權,對我來說沒有任何的利益,受益者只有你。 你是老闆,所有的商務決定也是由你來直接做決 策,因為你有需要而義務幫助你的人也都只是在執行中揹鍋。

心寒的是到了最後,你說,要我相信你你說由 你來發言,你會保護我們,你和你的團隊全面準 備好營銷/控評/操作媒體與論。結果是什麼? 你,只有保護了你自己。你動用了你的人脈和媒 體關係拿我當擋箭牌用攻擊我的方式保護了你自 己做錯事的人是你,但我和你媽卻乘載了所有 的與論和負面新聞,你卻獨善其身。我問你說這 些新聞不是事實你可不可以幫我澄清,你說,因 為你在聲明中已經說了不會回應,所以不方便再 做任何回應,我表示理解,結果....過了一小時刷 新聞,看到的卻是你被爆出軌,你馬上大動作的 為自己澄清。原來你口中的我們,只有我,沒有 們 - 你說你的名聲很珍貴,你有沒有想過,一個 女人的名聲也很珍貴。我以後還有很長的人生要 過。你仗著我從來都是最保護你,不會說你一句 不好的那個人,連家人好朋友我都從來不會多 說。你卻為了要保全自己的優質形象不惜造謠詆 毀我,你用一樣的套路,躲在親友後面透過他們 各種霸凌我,只因為如果問題不在我身上,你卻 決定不負責的離開你就無法保有你優質的形 象。

你的十字架我不會再幫你捎了。當時吳xx也是大 動作的澄清,結果大家有目共睹。你和她有沒有 不尋常的關係,你們兩個心理有數。演藝圈的男 女關係和你的三觀也是顛覆了我的見識,對象/ 前對象/和他們的好友,大家....一律都是”好朋 友”。16歲認識你,回想快20年來的一切,突然 變得清晰,一切都是有跡可循,只是我視而不見。當時我還未成年,你26歲,你就跟我要電 話,說我很漂亮,言語曖昧,打電話跟我聊天 聊就是一個小時以上。後來這些年你我都時常飛 行,在同一個城市的時候偶而見面。記得有一次 你約我看電影 ,我們坐在前面,散場時發現你當 時的緋聞女友就坐在影廳的最後面,我們一起看 了同場電影。再後來你當時還在跟前女友交往 時,你半夜兩點打給我,問我要不要去你家陪你 睡...我覺得很怪拒絕了,但也沒有多想,你說那 你出來找我,那晚我們在外面聊天聊到早上。我 也是後來才發現,原來你那時還是跟你前女友在 一起。後來你分手了以後我們再次在同一個城市 相遇,你對我體貼入微,幫我拿包包,帶我出去 玩,我們相處得很開心,然後你牽起了我的手。 因為你是優質偶像,我沒有任何戒心,我們自然 的在一起,發生了關係。隔天早上你卻說你不想 談感情。我從來沒有遇過這樣的事情,當時很驚 訝,但是同時因為你也很真誠的跟我分享了很多 你的孤單和內心的秘密,我當時覺得你形象這麼 優質,應該是受過什麼傷害才會這樣。所以我們 實際上像一般情侶一樣熱戀,能在一起就在一 起,不在同一個城市就整天聯繫,度過很多美好 時光,也會說我愛你,只是沒有名份,你說,你 也沒有跟別人在一起,只是暫時不想談感情。

結果後來發現其實像我這樣的角色,你在很多城 市都有這樣的“朋友”。 你也有被拍到帶女生回家 過夜,也被拍到召妓,其實這些都有實錘的影 片,女生清楚了說出你的樓層和戶名,出電梯也 左轉進到你家,這些你也有都有跟我承認。你坦 承這些是你的問題,你沒有辦法控制自己。我提出分開,你打了幾個禮拜的電話挽留說你不會再 這樣了,以後我就是你的“唯一”,我們慢慢走向 共組家庭的路。有一天你上海演唱會結束沒打給 我,到早上也找不到你,後來發現你跟你的砲友 一起喝酒狂歡了一整晚,還拍了各種奶貼,舔唇 的照片。之後婚後也是持續來往,你已經有了 我,收到她的一系列裸照祝贺你生日,也是開心 回應,答應我不會再來往,也還是不時發現你們 來往,也持續的傳一些曖昧不清的訊息,有一次 商演跟她同場還不想要我一起去,然後她還發了 關於你的ig, 稱呼你“宏宏”又刪除。有一個女生也 是你的砲友,自己已婚有小孩還要你跟她一起 他老公。你們約砲的過往讓我感到不舒服,因為 你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾 引,你也是熱情回應,如果坦蕩,真的不用要你 騙她老公。我說我覺得不舒服,正常社交聯繫可 以接受,但邀請她來我們家我會感到不舒服,可 不可以不要?你因此非常生氣,說那以後聖誕節 派對就不要辦了,甚至明知違反法規也要飛奔去 找她家找她聚會-我懷孕都快要生產了,你的舞 蹈老師“朋友”傳訊給你說他覺得很傷心以為你們 是在一起的。另外一位女性“朋友”也是聽到我們 在一起在我面前哭了一個小時,說她也以為你們 是在一起的。後來我發現你紀錄了各種你召妓對 象的特徵,其中包含了幾位長得像我們身邊的工 作人員,我情何以堪?即使經歷了這麼多諸如此 類種種,我還是願意選擇原諒你,陪伴你,只是 換一種方式,不奢望改變你了,讓你自由的過你 想要的生活方式,我退出了你的生活,就帶著孩 子們在家等著你,等你想回來的時候回來跟我們 相聚,也不跟你吵架了,但是你還是要自私的離開,理由竟是因為你如果遇見喜歡的女生,你不 想她受委屈被人家說是小三,所以堅決要離婚。 我不願意離婚你就變本加厲想盡各種方式言語霸 凌我,甚至羞辱我,在親友面前捏造事實詆毀 我。

我已經給你一切你想要的,即使你再怎麼不負責 任再怎麼荒唐,我也連身邊的親友都沒有多說過 什麼,一樣笑臉迎人,溫柔堅定的守護我們家, 只希望我的隱忍退讓原諒能換來家庭和諧,孩子 們可以在和諧快樂的家庭成長,結果卻換來是你 的缺席。孩子們生日缺席,重要節日的缺席。每 次一走就幾個月,我看著孩子心碎的哭倒在我懷 裡,我的心也碎了,我就發現我一再隱忍只是在 給我們女兒們做不好的示範..我以為會帶給孩子 們的幸福原來也只是換來他們患得患失..- 次 次的失望。只要是在乎的事情,就一定會有時 間。套一句理科太太說的話:缺席的人永遠都有 藉口。愛和在意是要用行動表示的。你當時說你 看見,愛和在乎是反應在行為上,不是嘴上。

愛我你現在說你愛孩子,我有聽見,但是沒有

我決定站出來其中一個原因是我不想要再有女生 跟我經歷一樣的事情,也覺得這個世界,需要更 多省思。一直以來有權有勢的人操弄媒體,媒體 操弄大眾,導致社會價值觀的偏差,與論思維被 控制。雖然這個產業很大,我衷心的希望未來有 權有勢的人能被禁止透過營銷來控制與論導向和 維護自己的人設讓公眾人物能夠以真實的面貌 呈現在大眾面前也讓事實能夠被看見,我也覺得 我有社會責任確認其他人不會在不知情的情況下步上我的後塵,跟我有同樣的遭遇。

最後,關於擠身上流,我不會因為人的身份選擇 跟任何人當朋友或是不當朋友,我也沒有“靠他” 獲得現在的生活。未來我不需要,也不會為了要 跟他拿生活費而受任何的屈辱(雖然是我應得 的,但是不用,謝謝)。我靠我自己的努力,一 樣可以把孩子很好的養育成人。

你說你希望我能不要毁了你的演藝事業,我想說 的是我從來不想要這麼做所以隱忍到現在,需要 走到這一步我也很心痛。但是,如果你的演藝事 業有受影響,是你自己做出的種種選擇造成的, 不是我。我希望我們都能夠重生,各自安好。你 能改掉對你身心都不健康的習慣,專注在你的音 樂上,名利和各式各樣的對象沒辦法帶給你你真 實的快樂,只會帶你走向一個無底的深淵...希望 你也可以誠實的面對自己,不要在意世俗的眼 光跟對的人在一起。

從今以後我要善待自己,我會重生,也會做孩子 們最堅強的倚靠和最好的榜樣,讓他們知道人生 就算跌到了谷底一樣可以靠自己的力量再爬起 來

行到水窮處,坐看雲起時 到了深淵,今天以後 的每一天,都只會越來越好,這句話勉勵自己也 勉勵所有正在經歷人生的磨難的你。願我們無論 經歷什麼都能相信 Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it(人生是10% 發 生在你身上的事,90% 你的反應)。

接下來的日子不會容易,但我會倚靠上帝和隧道 深處的光,還有每一個陪在我身邊的你們,勇敢 的一步一步走下去。如果你也在經歷,我希望我 們能一起交流分享給予對方力量。

謝謝花時間看完全文的你。希望這篇文章對你們的人生能有一點啟發和意義,也許這也是我的經歷的意義。

李靚蕾