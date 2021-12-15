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王力宏上億資產怎分？豪宅、豪辦產權李靚蕾皆無份

記者楊起鳳／即時報導
王力宏(右)與李靚蕾離婚後財產怎麼分外界都在看。（本報資料照片）
王力宏(右)與李靚蕾離婚後財產怎麼分外界都在看。（本報資料照片）

王力宏證實與李靚蕾離婚，外界都在看30億（台幣，以下同，約1.08億美元）的資產要怎麼分？據「ETtoday星光雲」報導，兩人昔日愛巢「吾疆」，登記在王力宏的宏聲文化名下，火力全開公司辦公室所有權人則是王力宏媽媽李明姝的「宏聲藝人經紀」持有。無論是豪宅、豪辦，李靚蕾都無份。

外界一度傳出王力宏的4億豪宅持有人為李靚蕾。但據ETtoday報導，對照地籍謄本，該豪宅登記在王力宏的宏聲文化名下。李靚蕾目前與王力宏唯一的關聯，僅有火力全開公司負責人頭銜。

王力宏四年前豪擲4億元，無貸款買下仁愛路豪宅「吾疆」12樓戶，該案共規劃21層，權狀約251坪，含車位六個，拆算後單價近209萬元。該豪宅登記在王力宏的宏聲文化公司，且係於2017年購買時就已登記，期間並無變更。

李靚蕾現仍為火力全開有限公司的負責人，而該公司辦公室位於忠孝東路二段，持有人為宏聲藝人經紀，該公司負責人李明姝，即為王力宏母親，亦非李靚蕾。所以辦公室產權也非李所有。

據周延法律事務所主持律師周念暉表示，若撇除掉雙方另有婚前協議的因素外，一般夫妻離婚後，婚後累積資產較少的一方，得對另一方，就雙方婚姻期間累積財產的差額，根據民法第1030之1「夫妻財產剩餘分配請求權」規定，請求分配一半之財產，作為結算雙方婚姻期間財產之方式。

律師表示，以王力宏的豪宅個案來說，其若係以法人名義購買持有，原則上法人及自然人在法律人格上權利義務雖屬各自獨立，不列入「夫妻財產剩餘分配請求權」的範疇，不過若法人資產取得所使用的資金是來自配偶，且與離婚的時間點相近，另一方仍可主張有「損害離婚之剩餘財產分配請求權」之疑慮，並請求將該財產數額「追加計算」納入分配財產請求權的範圍。但因兩人當初登記結婚地在美國，是否適用於台灣法律則不得而知。

王力宏 貸款

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