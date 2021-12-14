「我小指戒圍 她無名指戒圍」邱澤甜蜜爆料 這樣買鑽戒

邱澤(左)覺得現在和許瑋甯一起吃飯生活就是最幸福的事。圖／摘自臉書

邱澤 和許瑋甯 閃婚消息曝光後，成為當日熱兩人的保密功夫到家到底何時，閃婚的原因到底為何？兩人接受最新出刊的鏡周刊報導，聊到彼此就是對的那個人才決定結婚，邱澤更甜蜜爆料，鑽戒還是偷量許瑋甯的手圍去買的，兩人結婚至今覺得最幸福的事情就是每天可以一起吃飯，十分幸福。

邱澤和許瑋甯兩人公開的合照當中，許瑋甯閃閃發亮的大鑽戒引起不少討論，對鑽戒的大小邱澤並未透露，他接受周刊專訪時表示他偷偷套過許瑋甯的飾品，發現他的小指戒圍剛好就是她的無名指戒圍，所以買鑽戒的時候許瑋甯並不知情，目的是想給她一個驚喜。

許瑋甯說到和邱澤再一起覺得很安心，所以兩人都很珍惜相處的時間，對結婚一事沒有多想，覺得就是碰到對的人，自然而然就結婚了。許瑋甯還透露公布結婚當天，來恭喜的人實在太多，她的手機 還當機了一整天。

他們透露確實有辦婚宴的打算，希望走一個簡單又溫馨的路線，目前一切都在計畫中，婚後兩人的演藝事業會繼續進行，邱澤表示會更努力工作，因為有老婆要照顧了。邱澤前幾日也在臉書分享茄子蛋演唱「當男人戀愛時」主題曲「擱愛你一擺」，讓人感受到他和許瑋甯新婚的甜蜜。