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昔要好今反目 琳賽、派瑞絲連曬恩愛都冰火兩極不對盤

記者蘇詠智／即時報導
琳賽蘿涵(左)也把弟弟達柯塔一起帶去共度假期。圖／摘自IG
琳賽蘿涵(左)也把弟弟達柯塔一起帶去共度假期。圖／摘自IG

曾被外界稱為是「惡女幫好姐妹」的派瑞絲希爾頓與琳賽蘿涵，之後說翻臉就翻臉，近日雙姝各自和另一半度假，妙的是一個到熱情洋溢的海島，一個到了冰雪覆蓋的寒地，依舊有180度的對比。

多年前琳賽蘿涵和派瑞絲希爾頓、「小甜甜」布蘭妮被拍到共擠一部小車，當時曾有人形容她們是「三位一體」，之後派瑞絲卻說那是琳賽自己硬要擠進來，她們為了不傷琳賽的面子才沒拆穿，現在琳賽跟她早就不是朋友，她透露無法信任琳賽，更暗指琳賽缺乏正能量，不想跟琳賽做朋友，彼此從看似要好變得反目成仇。

琳賽蘿涵當然沒能受邀出席派瑞絲在美國加州連辦3天的婚禮，她隨後就發布已訂婚的消息，彷彿有意和派瑞絲別苗頭，更不時丟出和未婚夫貝德夏馬斯的甜蜜恩愛照片，不甘示弱。她和貝德一起到雪地度假，儘管身旁還帶了個「電燈泡」—小她10 歲的弟弟達柯塔，卻沒有減少樂趣，她在社群網站的圖文中更稱貝德是她唯一願意一起受風寒、挨凍的人。

派瑞絲希爾頓與老公卡特羅伊姆在婚禮後就開始蜜月假期，玩了超過一個月還樂不思蜀。這幾天兩人來到加勒比海上的英國屬地安奎拉，盡情享受當地的豔陽與海水，照舊走到哪兒都被拍狗仔攝影一路跟拍，他們也沒有被破壞好心情，繼續大方展現濃情蜜意。

琳賽蘿涵(右)與未婚夫貝德夏馬斯在雪地度假 。圖／摘自IG
琳賽蘿涵(右)與未婚夫貝德夏馬斯在雪地度假 。圖／摘自IG
派瑞絲希爾頓(左)和卡特羅伊姆還在加勒比海享受蜜月假期。圖／達志影像
派瑞絲希爾頓(左)和卡特羅伊姆還在加勒比海享受蜜月假期。圖／達志影像

社群網站 加州 攝影

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