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湯姆克魯斯超狂 用私人飛機專程飛英國送聖誕蛋糕

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯為了讓英國拍片的工作人員驚喜，不惜派私人飛機送聖誕禮物到當地。（路透資料照片）
湯姆克魯斯為了讓英國拍片的工作人員驚喜，不惜派私人飛機送聖誕禮物到當地。（路透資料照片）

一般人到了聖誕節，常會添購禮物送給親友，給他們一個驚喜。但身家豐厚的超級巨星如湯姆克魯斯，他送聖誕禮物手筆絕對不同，甚至出動私人飛機往返大西洋兩岸，只為了幫他運送他要給人的禮物！

英國「太陽報」報導，湯姆克魯斯派出私人飛機，飛越5500英里的距離，幫他運送他要致贈給在英國的「不可能的任務7」工作人員聖誕禮物，雖然看起來一個要價50美元的白巧克力椰子環形蛋糕，儘管不便宜卻也不至於貴到天價，但阿湯一口氣送出300個，起碼就要花掉美金1萬5000元，再加上私人飛機往返大西洋的費用，絕對是超級大手筆的「聖誕驚喜」。

「太陽報」形容，湯姆克魯斯此舉自然很浪費，可是他在這種事情上非常大方，他很希望陪著他辛苦一年多拍「不可能的任務7」人員們都能夠有個很驚喜的聖誕，決定要把他最喜愛的一家洛城糕餅店的招牌美味蛋糕送給英國的人員好好享用。

事實上，湯姆克魯斯每年聖誕都會送這家店的這款蛋糕給自己的演藝圈友人、夥伴，老闆甚至坦言，來自阿湯的訂單是幫助這家店得以撐過新冠肺炎疫情的重要原因，就因為他多年的支持與喜愛、每年都訂上百個蛋糕送人，店就足夠再繼續開下去，這款蛋糕因此也有了「湯姆克魯斯蛋糕」的暱稱，過去包括亨利卡維爾、克絲汀鄧斯特、芭芭拉華特絲、吉米法倫等曾都收過他送來的這款蛋糕。

亨利卡維爾也收過天王巨星前輩送的聖誕蛋糕。（路透資料照片）
亨利卡維爾也收過天王巨星前輩送的聖誕蛋糕。（路透資料照片）
湯姆克魯斯每年都會把這款蛋糕當作聖誕禮物，送給業界友人。圖／摘自goldbell...
湯姆克魯斯每年都會把這款蛋糕當作聖誕禮物，送給業界友人。圖／摘自goldbelly
就是這款白巧克力椰子環形蛋糕，是湯姆克魯斯的最愛。圖／摘自goldbelly
就是這款白巧克力椰子環形蛋糕，是湯姆克魯斯的最愛。圖／摘自goldbelly

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