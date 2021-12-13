「魷魚遊戲」再創紀錄 金球獎入圍3項 李政宰搶視帝

李政宰破天荒以「魷魚遊戲」入圍金球獎，角逐戲劇類視帝大獎。圖／摘自Netflix

就算金球獎 主辦單位好萊塢外籍記者協會因「太白」、會員對女星提問時有性騷擾字眼等等引發巨大爭議，Netflix率先宣布不在合作，也無法抵擋「魷魚遊戲」的火紅人氣，該劇在第79屆金球獎提名 最佳戲劇影集、最佳戲劇影集男主角與最佳男配角3項，都是首度有來自韓國的戲劇和電視演員（韓裔歐美籍除外）打進入圍 名單，寫下光輝紀錄。

近年來南韓在娛樂事業上的實力征服歐美，繼K-POP、「寄生上流」勇奪奧斯卡大獎後，輪到「魷魚遊戲」發威來證明韓劇的威力。李政宰在戲劇類視帝的對手包括HBO好評大戲「繼承之戰」中演父子的布萊恩考克斯、傑瑞米史壯，以及「豔放80」比利波特以及「亞森‧羅蘋」的歐馬希，其中比利波特曾兩度入圍金球視帝，傑瑞米史壯曾是艾美獎視帝，布萊恩則已是金球獎視帝，都是實力深厚的高手，這一戰不好打。

而在「魷魚遊戲」中演出讓人印象深刻的資深男星吳永秀在電視類男配角的對手有「晨間直播秀」的比利庫達普與馬克杜普雷斯、「繼承之戰」基倫克金和「泰德拉索：錯棚教練趣事多」布雷特高德斯坦，同樣也是艾美、金球前得主的陣容，想要勝出同樣不簡單。電視類部分提名大贏家是「繼承之戰」，其他像是「晨間直播秀」、「泰德拉索：錯棚教練趣事多」等劇都拿到4項提名，得到3項入圍的也不少，聲勢頗為平均。第79屆金球獎將於2022年元月9日舉行頒獎典禮。