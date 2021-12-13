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金球獎入圍名單揭曉 犬山記、貝爾法斯特各獲7項居首

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金球獎入圍名單揭曉 犬山記、貝爾法斯特各獲7項居首

記者蘇詠智／即時報導
克莉絲汀史都華以「史賓賽」角逐金球獎戲劇類影后。圖／車庫提供
克莉絲汀史都華以「史賓賽」角逐金球獎戲劇類影后。圖／車庫提供

第79屆金球獎入圍名單揭曉，在電影類部分，由英國名導肯尼斯布萊納編導的懷舊家庭片「貝爾法斯特」、紐西蘭著名女導演珍康萍的Netflix影片「犬山記」各自獲得7項提名，聲勢最強。

影片來源：YouTube Golden Globes

「貝爾法斯特」除入圍最佳影片（戲劇類）外，編導演都獲得提名，扮演媽媽的卡翠娜貝爾夫入圍最佳女配角，飾演爸爸、以主演「格雷的五十道陰影」成名的傑米道南入圍最佳男配角，扮演爺爺的資深男星基倫海恩斯也入圍最佳男配角。

影片來源：YouTube

「犬山記」則讓班奈狄克康柏拜區與克絲汀鄧斯特分別提名最佳男主角（戲劇類）與最佳女配角。有趣的是，克絲汀鄧斯特是第一代「蜘蛛人」電影女主角，第二代的男女主角安德魯加菲、艾瑪史東這對舊情人也各自以「倒數時刻」、「時尚惡女：庫伊拉」入圍音樂或喜劇類影片帝后，加上要在「蜘蛛人：無家日」登場的班奈狄克，今年「蜘蛛人」大軍在金球獎提名上氣勢不凡。

影片來源：YouTube Netflix

史蒂芬史匹柏執導的新版「西城故事」，威爾史密斯主演的「王者理查」也各自獲得4項提名，威爾爭取戲劇類影帝的對手除班奈狄克外還有「馬克白」丹佐華盛頓、「天鵝之歌」馬赫夏拉阿里和「成為里卡多之路」哈維爾巴登。戲劇類影后提名有「神聖電視台」潔西卡雀絲坦、「史賓賽」克莉絲汀史都華、「失去的女兒」奧莉薇亞柯爾曼、「Gucci：豪門謀殺案」女神卡卡與「成為里卡多之路」妮可基嫚。

音樂或喜劇類影帝入圍者有「情聖西哈諾」彼得汀克萊傑、「千萬別抬頭」李奧納多狄卡皮歐、「倒數時刻」安德魯加菲、「紐約高地」安東尼拉莫斯、「甘草披薩」庫柏霍夫曼。音樂或喜劇類女主角入圍有「ANNETTE：星夢戀歌」瑪莉詠柯蒂亞、「甘草披薩」艾蘭娜漢姆、「千萬別抬頭」珍妮佛勞倫斯、「時尚惡女：庫伊拉」艾瑪史東、「西城故事」瑞秋賽格勒。

入圍最佳戲劇影片包括貝爾法斯特、樂動心旋律、犬山記、沙丘、王者理查。提名最佳音樂或喜劇類影片有情聖西哈諾、千萬別抬頭、西城故事、甘草披薩、倒數時刻。

本屆金球獎預計明年1月9日揭曉。

「倒數時刻」安德魯加菲角逐金球獎音樂或喜劇類影帝。圖／摘自Netflix
「倒數時刻」安德魯加菲角逐金球獎音樂或喜劇類影帝。圖／摘自Netflix
「貝爾法斯特」入圍7項金球獎。圖／摘自imdb
「貝爾法斯特」入圍7項金球獎。圖／摘自imdb
「犬山記」也是提名7項金球獎的強片。圖／摘自Netflix
「犬山記」也是提名7項金球獎的強片。圖／摘自Netflix

入圍 提名 金球獎

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