墨西哥國寶級歌手比森特．費南德茲逝世 享壽81

曾獲多座葛萊美獎的墨西哥歌手比森特．費南德茲（Vicente Fernández）昨天逝世，享壽81歲，這位「蘭契菈音樂之王」縱橫樂壇50年，專輯銷量達數千萬張。美聯社

曾獲多座葛萊美 獎的墨西哥 歌手比森特．費南德茲（Vicente Fernández）昨天逝世，享壽81歲，這位「蘭契菈音樂之王」縱橫樂壇50年，專輯銷量達數千萬張。

比森特．費南德茲以情歌和愛國主義歌曲，以及戴著墨西哥寬邊帽的形象聞名，他的家人在Instagram發文表示，這位用音樂撫慰拉丁美洲幾世代人的歌手，於墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）醫院逝世。

比森特．費南德茲自8月於他的牧場摔倒以來，一直住院。

紐約時報 報導，在他的墨西哥街頭樂隊（mariachi）伴奏下，比森特．費南德茲將19世紀於墨國牧場興起的「蘭契菈音樂」（Ranchera），傳唱至拉丁美洲和世界各地。

法新社報導，墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特（Twitter）上向比森特．費南德茲的家人、朋友和數以百萬計的粉絲致上哀悼之意。

「比森特．費南德茲是我們這個時代蘭契菈音樂的象徵，在墨西哥和國外皆享譽盛名。」

教育平台don Quijote介紹，「蘭契菈音樂」雖以鄉村為主題，但在墨西哥革命期間流傳至全國各地的城市，其歌曲的特色在於戲劇性情感和以愛情為主的詩意歌詞。

在比森特．費南德茲50年的歌手生涯中，其專輯總銷量達數千萬，他也曾參演數十部電影。

這位從街角起家賺取小費的「蘭契菈音樂大師」擁有3座葛萊美獎和9座拉丁葛萊美獎，其知名作品包含「為了你該死的愛」（Por tu maldito amor）以及「願你一切安好」（Que te vaya bonito）。