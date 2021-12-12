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女神卡卡想當影后想昏頭？被傳太自信穩拿奧斯卡招反感

記者蘇詠智／即時報導
女神卡卡被八卦刊物指自認為獲奧斯卡影后穩操勝券，自信爆棚到讓同業反感。（路透資料照片）
女神卡卡被八卦刊物指自認為獲奧斯卡影后穩操勝券，自信爆棚到讓同業反感。（路透資料照片）

女神卡卡歌而優則演，繼「一個巨星的誕生」後，又要以新作「Gucci：豪門謀殺案」進攻奧斯卡影后寶座，片子在美國上映後票房反應還不差，儘管她勤練義大利口音卻被嫌講出來更像俄羅斯口音，為戲所下的苦功卻是有目共睹。

「Gucci：豪門謀殺案」改編自真人實事，女神卡卡飾演狠心買兇殺夫的黑寡婦，是片中的靈魂人物，她上一次在「一個巨星的誕生」扮演的還是和自身較為接近的歌手角色，這一次馬上挑戰難度更高的真實人物，也有意教外界看出她在演技上的成長，而且顯示自己期待在演員的工作上交出媲美歌壇的成績，絕對不是說說而已，是真的努力去做。

之前在美國東岸最大的紐約影評人協會電影獎，女神卡卡獲選為最佳女主角，擠下「史賓賽」克莉絲汀史都華、「成為里卡多之路」妮可基嫚等原先更有呼聲的對手，外界視為「爆冷門」，卻讓她在奧斯卡影后爭奪戰的氣勢上更進一步，因而八卦刊物開始傳她未勝先驕、過度自信，已經讓演藝圈的部分人士起反感。

「OK！」稱女神卡卡自認在「Gucci：豪門謀殺案」演出比「一個巨星的誕生」更有資格獲得奧斯卡最佳女主角，因而她的自我宣傳與造勢力道比「一個巨星的誕生」那時還要更強，甚至指她已經自認勝券在握、開始在準備得獎感言。雖然她確實被公認有再戰奧斯卡影后的實力，但過度的自我標榜已令娛樂界同業感到厭煩，對於她的勝算反而有削弱的效果。

專門打臉八卦的網站則稱，雜誌對於女神卡卡向來有很多誇大不實的報導，都把她描繪成傲慢自滿、目空一切這一次不過又是老套。

女神卡卡在「Gucci：豪門謀殺案」演出賣力。圖／摘自imdb
女神卡卡在「Gucci：豪門謀殺案」演出賣力。圖／摘自imdb

女神卡卡 奧斯卡 八卦

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