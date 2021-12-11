重量級偶像全缺席 MAMA靠WANNA ONE合體逼哭粉絲

WANNA ONE一夜合體立刻成為網路發燒話題。圖／摘自推特

「Mnet亞洲音樂大獎」（簡稱MAMA）11日在韓國舉辦頒獎典禮，雖然新冠肺炎疫情 籠罩，但主辦請出限定男團WANNA ONE合體演出，他們一登場就逼哭台下粉絲，許多鐵粉頻頻拭淚，網友們也直呼沒想到能看到WANNA ONE再度同台唱跳。

雖然沒有按照原定計畫出席參與直播，但WANNA ONE靠著事前錄影，重現經典歌曲「Energetic」、「Burn It Up」、「Beautiful」，連成員們都對於能一起演出感到不可思議，直呼：「好像奇蹟一樣。」而頒獎會場中因為防疫 規定，粉絲沒辦法忘情尖叫，只能透過眼神傳達激動心情。

影片來源：YouTube Mnet K-POP

疫情成為公開活動最大阻礙，今年的MAMA星光暗淡許多，大贏家防彈少年團和高人氣的TWICE都沒有到場，只透過影片領獎致謝。防彈少年團一口氣抱走「年度藝人」、「年度專輯」、「年度歌曲」、「年度全球偶像」等大獎，至少奪得9座獎項。TWICE則是獲得最佳女團，IU也榜上有名，奪下最佳演唱表演女歌手、最佳女歌手獎等。

為了彌補沒有重量級偶像的缺憾，Mnet找來李孝利擔任主持人壓陣，和「街頭女戰士」舞者們帶來超殺演出。頒獎嘉賓如宋仲基、Tiffany、秀英、金瑞亨等人都來錦上添花，能獲得演出機會的團體們皆使出渾身解數，重新翻紅的Brave Girls也帶來讓她們起死回生的名曲「Rollin’」，領獎時流淚透露：「其實年初我們才面臨解散危機，MAMA是當歌手前就非常想參加的頒獎典禮，比起我們的努力，是靠著很多人的支持，才能讓我們能站在這裡。」