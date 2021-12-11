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金卡戴珊鐵了心求法庭還她單身 無視肯伊威斯特喊復合

記者蘇詠智／即時報導
肯伊威斯特（左）與金卡戴珊也曾經感情甜蜜。（路透資料照片）
肯伊威斯特（左）與金卡戴珊也曾經感情甜蜜。（路透資料照片）

最會炒話題、搏出名的金卡戴珊，以往和樂壇天王丈夫肯伊威斯特黏得超緊，人前人後都大秀恩愛，但肯伊去年執意參加美國總統競選，又發出一堆莫名其妙的狂言，還聲稱被金與她的母親克莉絲管控，讓金再也無法忍受，決定提出離婚。到現在風波快要滿一年，肯伊不時在公開場合對金喊話，希望她回心轉意，似乎想藉助外界關心的眼光，令金打消念頭，哪知道反而讓金更是鐵了心要重拾單身。

根據專門報導明星與名流八卦的「TMZ」網站，金卡戴珊已經向法院提出申請，要求在她和肯伊威斯特的小孩監護權、財產分配等判定下來之前，先取回合法的單身身分，這在演藝名人鬧離婚時也不是太特別的要求，布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變拖了5年多沒有談妥條件，彼此都已先各自透過這種申請，取回自己的合法單身身分。

儘管金卡戴珊此舉並不至於太過奇特，時間點上倒是耐人尋味，「時人」報導，她向法庭提出申請的前一晚，肯伊威斯特還在演唱會上表明將「Runaway」這首歌獻給金，彷彿還在請她回頭，結果金隔天就訴請回復單身，肯伊應該也要認清現實了。

金卡戴珊申請回復合法單身。（路透資料照片）
金卡戴珊申請回復合法單身。（路透資料照片）

裘莉 布萊德彼特 八卦

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