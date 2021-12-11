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007漫威化？製片人抵死不從 和影業老闆唱反調槓上了

記者蘇詠智／綜合報導
女007諾咪其實是正宗龐德系列番外篇主角的好選擇。(取材自IMDb)
女007諾咪其實是正宗龐德系列番外篇主角的好選擇。(取材自IMDb)

「007 生死交戰」全球票房破7億6500萬美元、創下新冠肺炎疫情期間英語片最高賣座成績，製片公司EON讓丹尼爾克雷格風光退位，逐漸要進入挑選下一代龐德的階段，然而卻面臨更大的問題：007的未來將走往何種方向？龐德是否可以變成像漫威影視宇宙那樣，在主系列之外還有其他的番外篇與續篇、甚至相關影集？

根據英國媒體報導，EON和米高梅目前各自擁有一半龐德系列的權利，不過在拍攝、製作等方向上仍然是EON有很大的主導權，偏偏米高梅即將高價賣給亞馬遜，雖然交易還沒有敲定，亞馬遜已經開始審視未來會擁有的一堆資源，雄霸全球影壇將近一甲子的龐德系列自然不可能被忽視，且被認為是大有可為的金雞母。

60年來，正宗007影片從來沒有推出所謂的番外篇或是姐妹作，但亞馬遜計畫把它帶向類似漫威影視宇宙的新型態，想發展各種不同相關的番外篇，還傳在計畫將描述龐德少年時代的小說影視化，這些都讓堅持「獨一無二」的EON高層芭芭拉布洛柯利和麥可Ｇ威爾森不以為然，彼此意見相左，衝突已然將要發生。

早先EON就對亞馬遜買米高梅後對龐德系列的影響憂心忡忡，強調007電影絕對先是戲院獨家，不會變成影集、在小螢幕登場。倘若龐德真的要漫威化，勢必無法確保這個承諾，他們也怕如此一來反而讓觀眾對正宗龐德片的吸引力日濺削若，也不是毫無道理，亞馬遜只怕需要更費工夫去說服他們。

如果EON最終被說服，龐德宇宙不能不成形，現在除了少年龐德的影片外，正宗系列裡面各自有特色的配角像是女007諾咪或是武器專家Ｑ等都可以是番外篇的主角，其實不會缺乏題材，亞馬遜期待在收購米高梅拍板定案後和EON的談判速度能夠加快腳步，最後結果各方都在拭目以待。

「007 生死交戰」全球票房開紅盤，系列的未來卻懸而未決。(取材自IMDb)
「007 生死交戰」全球票房開紅盤，系列的未來卻懸而未決。(取材自IMDb)
007系列雄踞全球影壇近60年，從來都沒有推出過番外篇或是相關影集。(取材自推特...
007系列雄踞全球影壇近60年，從來都沒有推出過番外篇或是相關影集。(取材自推特)

龐德 亞馬遜 漫威

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