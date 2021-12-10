我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重演去年冬季模式？聖誕過後 美疫情恐惡化

宏都拉斯新政府：維持與台灣關係 未來仍可能承認中國

爆雷「鷹眼」畫面 佛蘿倫絲普伊IG被鎖：荒謬

記者蘇詠智／即時報導
佛蘿倫絲普伊在「黑寡婦」表演出色，受到觀眾的喜愛。（取材自IMDb）
佛蘿倫絲普伊在「黑寡婦」表演出色，受到觀眾的喜愛。（取材自IMDb）

新生代觀眾對於被搶先爆劇情雷這種事容忍度低到令人無法想像，尤其是不少漫威影片的粉絲，更是不惜使出極端手段，連演出漫威影片的演員想要發布自己的演出情況，都會被檢舉。

今年夏天在「黑寡婦」（Black Widow）中表現出色、接下新一代女殺手棒子的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），片尾彩蛋裡暗示她將會與傑瑞米雷納（Jeremy Renner）扮演的「鷹眼」（Hawkeye）交手，果真現正在Disney+推出的「鷹眼」影集也早宣布佛蘿倫絲會加入，她在自己要在該劇出現之前，於Instagram發佈了兩張劇照畫面，原本是開開心心慶祝自己登場，結果卻大出她意料之外，竟然遭到粉絲的檢舉，而她接下來就不能再發布跟「鷹眼」有關的內容了。

向來敢做敢言的佛蘿倫絲，忍不住在Instagram上寫道：「我從來沒有想到，只不過是發表我對一齣我有參與的戲的愛，竟然會被打壓，但情況就是這樣，顯然有人去抱怨，所以我現在被禁止發布我出現在一齣我參與不少的戲裡的任何內容。」她稱這簡直「比荒謬更荒謬」。

不過佛蘿倫絲還是大讚「鷹眼」，表示自己真的很榮幸加入這齣戲，很感謝所有在片場或是片場之外歡迎她的人們，也謝謝觀眾的收看。歐美娛樂報導推論，一定有人還沒看到她出現的集數，視她的發文為「爆雷」，因此不管三七二十一就檢舉，而她也明白讓所有人都知道，她非常討厭這樣的行為。

佛蘿倫絲普伊在「鷹眼」影集登場。（取材自IMDb）
佛蘿倫絲普伊在「鷹眼」影集登場。（取材自IMDb）
佛蘿倫絲普伊發布自己出現在「鷹眼」的畫面，竟遭到檢舉。（取材自IMDb）
佛蘿倫絲普伊發布自己出現在「鷹眼」的畫面，竟遭到檢舉。（取材自IMDb）

漫威 Disney

上一則

許瑋甯閃婚邱澤 交往8年前男友阮經天大器回應

延伸閱讀

相隔19年回歸「駭客」 基努李維忙著談情說愛

相隔19年回歸「駭客」 基努李維忙著談情說愛
首集票房亮眼 漫威證實要拍「尚氣2」 這3人將回歸

首集票房亮眼 漫威證實要拍「尚氣2」 這3人將回歸
班奈狄克堅不透露「蜘蛛人」秘密：別想從我嘴裡套話

班奈狄克堅不透露「蜘蛛人」秘密：別想從我嘴裡套話
傑瑞米、海莉 「鷹眼」師徒聯手制暴

傑瑞米、海莉 「鷹眼」師徒聯手制暴

熱門新聞

劉德華都已經60歲，但凍齡有術。(取材自微博)

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

2021-12-05 02:30
林青霞(前排左)曬出一眾港圈好友聚會的照片。（取材自微博）

林青霞與老友聚會 網友：兒時電影記憶匯總

2021-12-03 02:26
很多人不知道，朱茵在1999年曾接演三級片「強姦2：制服的誘惑」。（取材自微博）

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

2021-12-04 02:30
邵美琪氣色很好，身材跟從前比沒有太大變化。（取材自微博）

隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發

2021-12-06 02:30
大S透過臉書表示「大S本人沒有開任何抖音帳號」。（取材自微博）

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

2021-12-08 19:42
香港藝人楊千嬅一家已於今年4月移居上海。（圖／取自新浪微博）

香港藝人遷居潮？楊千嬅、Twins先後移居上海

2021-12-09 14:26

超人氣

更多 >
蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好

蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒

iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒
莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回