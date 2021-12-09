赴上海發展直播一年 利菁動念返台了

利菁赴中國奮鬥年餘，已有打算返台發展。圖／摘自臉書

利菁赴中國發展直播事業年餘，表示不想打價格割喉戰，已計畫返台；一樣在上海做直播帶貨的寇乃馨則採取另一種策略，打算一路做下去，打死不退。

台灣不少藝人跑去對岸搞直播，利菁在上海從零開始，經過一整年拚搏，她的心得是，中國直播主已百花齊放，每個都超級專業，競爭到最後，相互砍價已不見利潤，「例如我跟張庭賣同一個東西，再怎麼便宜就是一樣價錢，而當每一家的價錢都一樣，已經做不出差異性。」但她認為這年見到中國直播業發展到一個程度，她雖辛苦，卻也學到不少，相反的，台灣和東南亞 這塊還不是很強，她想把經驗帶回來，或赴東南亞重起爐灶。

寇乃馨也在上海，拚了兩年沒回過台灣，她認同利菁不打價格戰的觀點，「比價格，在這裡一定會死，很多直播主為了流量，甚至蘋果手機 免費送，但賺到流量卻沒賺到錢，那是錯的。我認為要做得好，除了價格，還有別的，我拚的是粉絲的黏稠度，我每天跟他們聊心情，幫他們解決各種問題，我的直播對他們來說是一種陪伴，最後順便來買我的產品，大陸市場真的很大，光抖音日間活動流量就有8億人，我會留下來繼續拚下去。」

愈來愈多台灣藝人在中國拚直播，前陣子辰亦儒還播到流淚，而吳宗憲本計畫11月去，不過他跟利菁、寇乃馨不同，雙姝都是長駐對岸，不必往返隔離，他卻想兩邊跑，最近中國因疫情 開始限縮，他只能把生意延後到明年。