香港藝人遷居潮？楊千嬅、Twins先後移居上海

香港藝人楊千嬅一家已於今年4月移居上海。（圖／取自新浪微博）

近年，香港 出現藝人遷居中國潮，港媒報導指出，香港藝人楊千嬅一家已於今年4月移居上海，而曾經紅遍台灣的香港女子團體Twins蔡卓妍（阿sa）、鐘欣潼（阿嬌 ）透露，她們計畫未來大多數時間都在上海，且兩人已經在繳社保計畫買房了。

蔡卓妍和鐘欣潼在8日播出的中國談話性節目「魯豫有約一日行」中提到這個計畫。蔡卓妍表示，目前的計畫是未來大多數時間在上海發展，「現在是這樣想的，但不清楚之後會不會變」，兩人現在在上海的房子是租的，還沒有買，不過已經在繳納社保了，她說，交一年之後應該可以買二手房，新房應該買不了，因為積分不夠。

而楊千嬅一家已於今年4月移居上海，楊千嬅表示，因為老公的爸爸和家人都在上海，加上她的中國經紀人安排了一連串工作，索性帶著孩子一起住在上海，不過，孩子又掛念外公外婆，因此完成工作後會再返回香港。

有港媒稱，楊千嬅的兒子就讀上海某國際學校，該學校的學費每年高達人民幣28萬（約4.4萬美元）。對此，她否認孩子就讀謠傳學費超過人民幣28萬國際學校一事，表示孩子的確在上海讀書，但並非該校。

近幾年，不少港星全家移居中國，且很大一部分在上海定居，並讓子女就讀當地學校，包括陳小春 夫婦、蔡少芬夫婦等。