鄭爽控告「倩女幽魂」5家出品方 求償1702萬美元片酬

鄭爽2019年拍攝新版倩女幽魂，涉及陰陽合約和因自身醜聞，遭到中國官方禁播，該劇至今尚未完成。(取自微博)

因代理孕母、陰陽合約事件，被打入「劣跡藝人」在中國慘遭封殺的藝人鄭爽 ，9日突然大動作控告北京 文化等五家電視劇「倩女幽魂」的出品公司，理由是演員片酬糾紛問題，要求五被告支付人民幣1.08億元（約1702萬美元），引發熱議。

據北京文化公告，公司近日收到上海市第二中級人民法院傳票等訴訟文件，原告鄭爽因某電視劇演員片酬糾紛問題向公司等五個被告提起訴訟，要求向其支付人民幣1.08億元（約1702億美元）。

但北京文化強調，公司作為該劇的投資 出品方，未與鄭爽及其關聯公司簽署過相關協議，將積極應訴，並將採取法律手段，維護公司合法權益。

公告顯示，鄭爽大動作控告的被告方一到五，依序為北京世紀夥伴文化傳媒有限公司、天津嘉煊影視文化傳媒有限公司、浙江唯眾影視傳媒有限公司、上海晶焰沙科技有限公司、北京京西文化旅遊股份有限公司。

鄭爽訴求有四點，請求確認被告三與被告四簽訂的《增資協議書》及其《解除協議》無效；請求判令被告四向原告支付人民幣1.0825億元；請求判令被告一、被告二、被告三、被告五對1.0825億支付義務承擔連帶責任；請求判令五被告承擔本案訴訟費、保全費、公告費等費用。

中媒致電浙江唯眾時，該公司負責人僅回覆稱，「這個我沒法跟你說，她（鄭爽）有本事就怎麼（起訴）唄」，其他被告方則尚未做出回應。

時代財經報導指，該案所涉及的電視劇，正是鄭爽2019年拍攝古裝電視劇「倩女幽魂」（現更名為《只問今生戀滄溟》）。鄭爽在此之前，才因該劇的陰陽合約案逃漏稅，被罰人民幣近3億元，且「倩女幽魂」也面臨禁播。

報導稱，《倩女幽魂》為北京文化前全資子公司世紀夥伴投資拍攝，天津嘉煊為該劇的承製方，截至該公告日，該劇尚未最終製作完成，因此天津嘉煊尚未提交最終結算報告，故北京文化暫無法準確核算片酬等數據，鄭爽可能因此尚未領到「片酬。」