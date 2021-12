劉思慕可望再度主演「尚氣與十環傳奇」續集。(取材自IMDb)

今年度截至目前為止最賣座的一部漫威 英雄大片「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)確定拍攝續集,一手主導漫威電影、影集、漫畫創作等方向的凱文費吉,宣布和首集導演 德斯汀丹尼爾克雷頓簽新約,除了續集再度由他執導外,他也會為Disney+發展一齣新戲,和漫威與「黑豹」導演萊恩庫格去年談妥的合約差不多。想當然爾,扮演尚氣的男主角劉思慕自然會再回歸,片中他的最好搭擋奧卡菲娜也應該會一起繼續在續集露臉,不過兩人之外的其他演員,包括首集中的大亮點梁朝偉,以及身手架式依然很有氣派的楊紫瓊等,都還沒確定是否回歸,或是以何種方式再度登場。

「尚氣與十環傳奇」在北美賣破2億2400萬美元,暫居今年度票房冠軍,全球累積賣座也破了4億3000萬美元,在新冠肺炎疫情期間算是表現相當出色,各方早就預期漫威必然會拍續集,現在算是正式確定,至於何時推出,暫時沒有公布。