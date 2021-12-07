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「哈利波特」20周年 老卡司「重返霍格華茲」

記者蘇詠智／即時報導
20年前在「哈利波特：神秘的魔法石」中，艾瑪華森（左起）、丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特都還是小童星。圖／HBO GO提供
20年前在「哈利波特：神秘的魔法石」中，艾瑪華森（左起）、丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特都還是小童星。圖／HBO GO提供

哈利波特」系列影片今年慶祝上映20周年，除了首集再度回到戲院外，相關的特別節目更是受到矚目，由奧斯卡影后海倫米蘭主持的「哈利波特：霍格華茲盃益智大賽」特別節目首播後已在美國開出收視紅盤外，HBO GO將於明年元旦推出「哈利波特20周年：重返霍格華茲」節目，包括丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森等要角都要回到當年的攝影棚，勢必再掀熱潮。

曾在全球各地轟動無比的「哈利波特」系列，歡慶20周年的手筆也非一般影片能比擬，相較主要演員再重逢的「重返霍格華茲」，已在HBO GO上架的「哈利波特：霍格華茲盃益智大賽」有如主餐登場前的開胃菜，卻也請來未曾在該片集中露臉過的影后海倫米蘭主持，她很開心自己終於與「哈利波特」有關係了，該節目中也請到飾演奈威隆巴頓的馬修路易斯、飾演跩哥馬份的湯姆費頓、飾演李喬丹的路克楊布拉德等班底亮相，可看性不會遜色。

至於眾所期待的「哈利波特20周年：重返霍格華茲」，3大要角都從當年的小朋友變成現在的30歲青年，有人已經當了爸爸，讓觀眾感嘆時光飛逝。除了他們之外，「佛地魔」雷夫范恩斯、「貝拉」海倫娜寶漢卡特、「海格」羅比葛詮、「天狼星」蓋瑞歐德曼等也都回來大團圓，大家都很興奮，使得這節目被視為跨年假期最具話題與號召的特別節目。

丹尼爾雷德克里夫近年來的演出作品仍不少。（路透資料照片）
丹尼爾雷德克里夫近年來的演出作品仍不少。（路透資料照片）

哈利波特 喬丹 奧斯卡

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