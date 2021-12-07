史蒂芬史匹柏翻拍西城故事 拉美裔角色全由拉美裔來演

史蒂芬史匹柏執導的「西城故事」，拉美裔角色採全用真正拉美裔演員，中為飾演安妮塔的亞莉安娜黛博塞。(美聯社)

名導史蒂芬史匹柏執導、改編同名音樂劇的「西城故事」（West Side Story）這周全球首映。他創下美國影史里程碑，堅持劇中拉美裔角色，須全採用真正拉美裔演員。

「西城故事」音樂劇1957年在百老匯首演，1961年曾翻拍成電影 。史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的最新版本不僅找了年輕的拉美裔演員演出，並試圖重塑1960年代波多黎各人在紐約的生活樣貌。

影片來源：YouTube 20th Century Studios

「西城故事」是以莎士比亞名劇「羅密歐與茱麗葉」（Romeo and Juliet）為發想的現代版幫派 愛情故事，描述敵對的白人青年幫派「噴射幫」（Jets），以及波多黎各移民組成的「鯊魚幫」（Sharks）之間的愛恨情仇。1961年的電影版曾獲得10座奧斯卡 金像獎殊榮。

不過，當年電影裡唯一的拉美裔演員是飾演安妮塔（Anita）的麗塔莫瑞諾（Rita Moreno），她因此獲得奧斯卡最佳女配角獎。劇中來自波多黎各的移民女主角瑪麗亞（Maria）由娜妲麗華（Natalie Wood）飾演。

然而，最新版本與過去大不相同。

史蒂芬史匹柏說：「我的卡司想要完全寫實，飾演鯊魚幫的男孩、女孩必須是100%拉美裔，而且全都是年輕人。」

他花了超過一年在拉丁美洲與澳洲選角，最終有20名演員是波多黎各人或波多黎各後裔。現年89歲的麗塔莫瑞諾也參演，飾演與當年不同的角色。

諸多研究發現，拉美裔是美國人數最多的少數民族，占整體人口的19%，但在電影和電視劇中卻甚少著墨。

在史蒂芬史匹柏電影中飾演安妮塔的亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）說：「他（史蒂芬史匹柏）利用他的特權說，好吧，如果我能做到，每個人都可以，他尊重文化，並以史詩般的方式，製作了一部具有如此完整性的電影。」