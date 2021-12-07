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基努李維相隔19年回歸「駭客任務：復活」 大談愛情

記者陳建嘉／即時報導
基努李維(右)與凱莉安摩絲回歸「駭客任務：復活」。圖／華納兄弟提供
基努李維(右)與凱莉安摩絲回歸「駭客任務：復活」。圖／華納兄弟提供

基努李維相隔19年回歸「駭客任務：復活」，由原系列鬼才導演拉娜華卓斯基執導，7日推出全新預告，只見基努李維、凱莉安摩絲再度攜手挑戰各種高難度動作戲，前幾集與現在的畫面互相交錯，虛擬與真實世界的界線變得更加模糊，不僅打鬥戲精彩，感情戲更是本集的主軸。

這回原班人馬基努李維與凱莉安摩絲回歸主演，重新飾演各自的經典角色，基努李維再次飾演「湯瑪斯安德森／尼歐」這個雙重角色，他曾經從母體逃出，成為人類的救星。凱莉安摩絲飾演女戰士崔妮蒂，又或者是現為人母、熱愛飆重機的蒂芙妮。

影片來源：YouTube 華納兄弟台灣

潔達蘋姬史密斯也回歸飾演做事果斷的將軍「奈爾碧」，她曾經為了錫安的存續而奮戰，如今她將人民的福祉擺在首位。儘管她對於尼歐重返後的影響力抱持懷疑，她的眼神仍流露著令人熟悉的熱情。機智的「莫斐斯」則是由葉海亞阿巴杜馬汀二世飾演，他總是作為尼歐的嚮導，同時也在自我發現的旅程中，實現自己更偉大的目標。

基努李維曾透露「駭客任務」系列是他從影迄今最愛的代表作之一，更為了演出該片，向知名武術指導袁和平苦學拳腳功夫，在最新預告中還撂下霸氣台詞「我仍然懂功夫」，讓影迷期待值不斷上升。

基努李維先前接受媒體訪問時，對於自己能回歸，感到無比感激，「這部電影的一切發想，來自於崔妮蒂與尼歐的愛情故事」，凱莉也笑說：「20年過去了，我們見證了彼此的成長，真的已經是彼此的靈魂伴侶。」

「駭客任務：復活」重回有兩個現實的世界，基努李維飾演的男主角想要找出他的現實是真實的，還是想像出來的，同時真正了解自己，所以他必須再次選擇「跟著白兔走」。儘管一切都像是幻覺，但如果他曾經學到什麼，那就是唯有透過選擇才能進出母體，尋找背後的真相；但他不知道的是，母體變得比以前更強大、更堅固、更危險。

基努李維在「駭客任務：復活」再度挑戰高難度動作戲。圖／華納兄弟提供
基努李維在「駭客任務：復活」再度挑戰高難度動作戲。圖／華納兄弟提供
基努李維(右)與凱莉安摩絲曾於1999年帶來科幻動作片「駭客任務」，迄今仍是經典...
基努李維(右)與凱莉安摩絲曾於1999年帶來科幻動作片「駭客任務」，迄今仍是經典。圖／華納兄弟提供
基努李維回歸「駭客任務：復活」，繼續大展好身手。圖／華納兄弟提供
基努李維回歸「駭客任務：復活」，繼續大展好身手。圖／華納兄弟提供

基努李維 駭客 導演

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