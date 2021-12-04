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班奈狄克堅不透露「蜘蛛人」秘密：別想從我嘴裡套話

記者蘇詠智／即時報導
「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（右）為了不洩露「蜘蛛人：無家日」內容，連劇本都沒完整讀完。(取材自IMDb)
「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（右）為了不洩露「蜘蛛人：無家日」內容，連劇本都沒完整讀完。(取材自IMDb)

漫威英雄片雖然橫掃全球票房超過10年，卻有一點讓影迷又愛又恨：為了保守情節秘密，使出的手段簡直視觀眾如仇敵，上片前絕對不肯透露一絲一毫，不僅預告片絕不放出關鍵畫面，連媒體也不可能看到完整試片，甚至演員拍戲時拿不到全部劇本，或是故意拍一些片中不會用的假內容，防堵一切片子上映前情節外洩的可能。

儘管萬眾期待的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）是索尼與漫威合作，且該系列拍攝權還在索尼手上、理當以索尼為主導，然而這次漫威把對自家影片防劇情早洩的強勢作風拿過來，媒體被要求美國上片前兩天才能開始報導內容，時間點「剛巧」就在搶先上映的地區已經有場次放映完，以及首映典禮結束之後，因此沒有太多情節會先在觀眾眼前洩露，且更有傳媒體也無法在試映時看完整部片，只能看不到一半的片段，就更沒可能先透露內容。

看起來似乎片中主要演員是唯一有可能不小心說溜嘴的？這一次在「蜘蛛人：無家日」登場且對情節有關鍵影響的「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），一向是漫威守密王，不時提醒過去是爆雷王的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）小心再小心。兩人當然已經開始做宣傳訪問，班奈狄克的守密工夫也更上一層樓，直接對媒體挑明了說：「想從我嘴裡得到些什麼，那是死路一條。我只能說，這是部很熱鬧的電影，我不想先透露任何細節，而我也剛好沒有讀完完整的劇本，我這麼做是希望親自去享受這趟奇妙的旅程。」

為了怕自身口風不夠緊，乾脆連完整的劇本都不看，難怪漫威還想再跟班奈狄克繼續攜手，因為這麼識相的演員實在物以稀為貴。

奇異博士（左）在「蜘蛛人：無家日」有重要的分量。(取材自IMDb)
奇異博士（左）在「蜘蛛人：無家日」有重要的分量。(取材自IMDb)

漫威 索尼 蜘蛛人

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