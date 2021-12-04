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珍妮佛洛佩茲逼婚 要比班的前妻珍妮佛嘉納更早嫁？

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛洛佩茲（左）和班艾佛列克熱戀半年，到現在還是愛得難分難解。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲（左）和班艾佛列克熱戀半年，到現在還是愛得難分難解。（路透資料照片）

班艾佛列克(Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）舊情復燃是2021年頭號影劇大八卦，從春天復合到現在，已經超過半年多，彼此還是會時不時在公眾眼前大秀恩愛，因而讓外界好奇他們這一次是否會以「結婚」為目標？

眾所周知，班在感情世界裡從來不寂寞，去年他和「007 生死交戰」(No Time to Die)龐德女郎安娜迪阿瑪斯(Ana Celia de Armas)打得火熱，也被懷疑已經訂婚、好事將近，結果今年初就分手，且分手後沒兩個月就與珍妮佛洛佩茲再度愛得熱烈，也就無怪乎珍妮佛洛佩茲一直被傳想要逼他快點走進結婚禮堂，免得愈拖愈久、夜長夢多。

珍妮佛嘉納已有新的感情對象，對前夫與對方現任女友毫無芥蒂。（路透資料照片）
珍妮佛嘉納已有新的感情對象，對前夫與對方現任女友毫無芥蒂。（路透資料照片）

根據八卦雜誌「In Touch」報導，珍妮佛洛佩茲和班艾佛列克目前還愛得難分難捨，雖然實際上復合也才半年多，她可是在過去19年都等著要嫁給班，好不容易彼此才都又恢復單身，自然得趕快抓緊機會，尤其班的前妻珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)已與新男友訂婚，珍妮佛洛佩茲不願意再婚的腳步輸給跟她同名又和她前後曾擁有同一個男人的珍妮佛嘉納，認定只有她和班先結婚，才能把所有目光焦點都集中到自個兒身上，因而不僅要趕快讓班點頭娶她，還要搶在珍妮佛嘉納再婚之前。

不過專門打臉八卦的網站，稱兩位珍妮佛之前曾經被發現一起陪著各自的小孩在萬聖節前夕上街討糖吃，不是沒辦法共處，也就沒有那麼深的芥蒂，更不存在激烈競爭的關係，這一切又是八卦雜誌為了拚銷量在胡扯。

珍妮佛洛佩茲 八卦 班艾佛列克

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