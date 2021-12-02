海外連線／瑪麗亞凱莉開心被稱「聖誕女王」 答謝歌迷

瑪麗亞凱莉希望能透過自己的歌，凝聚所有人一起過聖誕佳節。圖／Apple TV+提供

瑪麗亞凱莉帶著佳節特輯節目「瑪麗亞凱莉之奇幻聖誕」回歸，日前接受全媒體聯訪，提到自己的稱號「聖誕女王」，立刻哈哈大笑，「我從來沒有說這是我的稱號，我只是喜歡聖誕歌，也寫了幾首，然後受到你們喜愛，我真的非常感謝」。

瑪麗亞凱莉1994年唱紅流行金曲「All I Want For Christmas Is You」，27年來持續在全球傳唱，據悉光是這首歌的版稅收入，每年就至少為她進帳40萬英鎊(約53萬美元)，如今再度提起這首歌，她說：「這是我演藝生涯初期的一次美好經驗，我到現在還記得那個那個小小的錄音室，小小的鋼琴鍵盤，真的很謝謝你們喜歡這首歌」。

今年適逢疫情 ，瑪麗亞凱莉無緣與歌迷相會，讓平時熱愛開演唱會的她直呼難過，「對我來說，這段期間我很努力要透過我的歌曲再度鼓舞並凝聚人心，我覺得這是我要負起的責任」，所以這回她找來兩大音樂天王凱利德、柯克富蘭克森為她打造歌曲，「很幸運的是，我們合作非常愉快，我們在錄音室一拍即合，他們也懂得如何表達我想要表達的」，也不忘感性向歌迷喊話，「沒有什麼能比得上，為你們唱歌這件事，幸好今年我們還能在串流平台上相遇」。

影片來源：YouTube Mariah Carey

至於自己的聖誕經驗，瑪麗亞提到她早先所寫的回憶錄，論及她有個不快樂的家庭，她的家人從小就對她不好，「當我還是小女孩時，在一個功能失調，甚至有些野蠻的家庭長大，所以我的童年可說是苦樂參半的」，不過她的母親常在聖誕節 布置家中，讓她感到非常溫暖，因而愛上這個節慶。過去好幾年，瑪麗亞凱莉的聖誕節都在工作中度過，今年好不容易能陪伴自己一對雙胞胎子女，打算怎麼過呢？她笑說，這次一樣會到寒冷的北方，在大雪簇擁的別墅裡度過佳節，「這次我休息至少大半個月，陪伴我的小孩們，讓他們可以開心打電動，而我只要沒工作，就會在家睡覺吧」。「瑪麗亞凱莉之奇幻聖誕」將於3日在Apple TV+獨家開播。