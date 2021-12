世界日報專訪「尚氣」中飾演「夏靈」的張夢兒。(截取自專訪視頻)

漫威 首部亞裔 超級英雄電影「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)一推出即在全美好評如潮,除了題材本身對亞裔美國人的里程碑式重要意義,也不乏劇組本身卡司陣容的強大。除了殿堂級重磅演員梁朝偉、楊紫瓊、元華等的加盟,新生代演員劉思慕(Simu Liu)、林家珍(awkwafina)以及張夢兒(Meng'er Zhang)的出現,給好萊塢帶去了新的亞裔面孔。

世界日報專訪在「尚氣」中飾演「夏靈」的張夢兒,聽她分享首次參演漫威電影的台前幕後事。張夢兒在專訪中提到,能加入「尚氣」劇組算是個意外,試鏡時壓根不知道是漫威在招募。不僅收穫了寶貴好萊塢工作經驗,張夢兒還在劇組遇到了她的真命天子,收穫愛情。剛步入婚姻殿堂不久的她表示,全劇組演員和工作人員對她的照顧讓她萬分感動,「這段經歷對我來說很特別」。