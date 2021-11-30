金馬影史首位女性新導演 李安鞭策：第2部電影最難

「美國女孩」榮獲第58屆金馬獎4項大獎。圖／傳影提供

「美國女孩」獲第58屆金馬獎4項大獎「最佳新導演 」、「最佳新演員」、「最佳攝影 獎和「觀眾票選最佳影片獎」，導演阮鳳儀從李安手上接過金馬獎觀眾票選最佳影片獎，對她來說意義非凡。阮鳳儀不僅是影史以來首位女性最佳新導演，同時也是第一位角逐最佳劇情片的台灣女導演。

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頒獎典禮後的慶功宴李安導演來到現場，跟阮鳳儀說的不只有鼓勵：「第一部電影 有這樣的成績是非常好的，但是要繼續加油。」更鞭策阮鳳儀說：「第二部電影是最難的，很多大導演包括侯導都說其實是越來越難的。既然第一次是自己故事的作品，會想看你第二部電影要拍什麼？」阮鳳儀還轉述李安導演的嚴師名言：「今天慶祝，明天就要想下一步了。」讓她備感壓力，不過也視這番話為一種加持。

一舉拿下最佳新導演獎、最佳新演員獎、最佳攝影獎及觀眾票選最佳影片獎，「美國女孩」獲得金馬獎四項大獎，若加上國際影評人頒發的「費比西獎」和「亞洲電影觀察團」頒發的推薦獎等會外獎項，更能凸顯「美國女孩」所受到的矚目。而除了影評、評審的青睞之外，「美國女孩」在金馬影展的觀眾票選排行榜上蟬連了9日冠軍，顯見對一般觀眾來說是這絕對是一部平實中見真摯情感的動人電影。

金馬影史首位女性最佳新導演獎。圖／傳影提供

阮鳳儀在接獲金馬獎最佳新導演時也說了一段感言：「謝謝金馬評審增設這個獎項，謝謝書宇導演，他是最希望我得這個獎的人，謝謝你帶我入行，謝謝我們的投資人，謝謝所有因為這部電影帶來的緣分，謝謝我的爸爸媽媽還有妹妹妹，分享我們家的故事，那段時間對我來說其實是一個很難熬的日子，因為拍成電影，讓我有了出口。謝謝嘉欣、凱勛、郁婷、品彤，為這個戲注入靈魂。謝謝製片人苗華川，因為這三年我們都想著美國女孩，每一天都想著讓它變得更好。謝謝金馬獎。」

方郁婷獲得金馬獎「最佳新演員」。圖／傳影提供

「美國女孩」讓許多觀眾看完電影都哭濕了口罩，幾乎每位觀眾都彷彿在電影的角色中看見自己和自己的家人，雖然拿出自己私密的故事拍成一部家庭詩篇，阮鳳儀卻笑道：「當初和家人說要拍這部電影時，他們都說誰要看我們家庭的生活瑣事？你就拿去拍啊！」而阮鳳儀形塑了隸屬千禧年代年輕觀眾最難抹滅的回憶，在片中的所有音樂、漫畫、偶像都被影迷津津樂道。