2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

馮寶寶長住大馬，衝著謝賢飛回香港演出。圖／華映提供

謝賢主演的香港電影 「殺出個黃昏」找來曾拿過2座金像獎女配角的馮寶寶參演，她目前已定居馬來西亞，但一到可以和謝賢再度合作，立刻飛到香港演出專門收集情報的女殺手，她表示60年前就在電影中扮演謝賢的小孩，「他還沒抱謝霆鋒就先抱我啊！」一聽到可以合作便立刻回到香港拍片。

馮寶寶2歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身份拍攝了120部電影，不但演技出色，扮相男女皆宜，紅極一時，甚至出現多部以童星為主角的作品，創下華人電影史中，童星演出電影數量最高的紀錄，當時有大老闆表示自己賺錢的速度都贏不過馮寶寶。

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她也曾在1980年代來台灣 發展，拍攝「楊貴妃」、「西施」等多部歷史古裝劇，也是第一代「武則天」，她清麗的古裝扮相和隨和的作風，在台灣圈了不少粉絲。之後她再度把工作重心移回香港，接連演出票房喜劇「92黑玫瑰對黑玫鬼」和愛情悲劇「新不了情」，都獲得香港金像獎最佳女配角的肯定，戲路寬廣，演技精湛。

而馮寶寶近年淡出電影圈，但「殺出個黃昏」監製林家棟特別飛了一趟馬來西亞，親自邀請她回港演出，這份誠意讓馮寶寶很感動，但她表示最主要仍是因為可以再度與謝賢合作，「1960年我和四哥（謝賢）拍攝電影『連理枝』，我5歲演她的女兒，他還沒有抱謝霆鋒，就已經先抱我啦！所以到現在我都叫他四哥爹地。」馮寶寶表示以往演戲時，不會隨便和其他男演員一起吃便當，以免流言不斷，但這回她都主動找謝賢一起吃飯，「陪他聊聊天，一定不會有緋聞，四哥還會讚我乖。」她接著說：「四哥目前狀態還是那麼好，背那麼挺，更不會有個肚腩，還是男主角的狀態，真的很尊重自己的工作。」

在片中馮寶寶演出曾是江湖知名的女殺手，搏命忙碌前半生，終於有間房子，也經營一家歌廳，與兒子一家人同住，兒子非但不孝敬她，反而一直當啃老族，讓她天天被氣得火冒三丈，還是與以往戰友一起合作殺手事業，讓她更為舒坦自在，就像她在電影中的一段台詞，「人生匆匆，就是為了等敲一下喪鐘。縱使你兒女成群，都總有一個是瘟神。」一句話道盡角色遭遇。

一場與兒子媳婦翻臉的劇情，馮寶寶表示演來是一大挑戰，「因為我不習慣和人吵架，頂多就是臭臉走人，很怕那場戲會吵得不夠兇。」她用盡氣力演出，「吵到後來覺得全身發熱，我必需走到室外，深呼吸幾下才能再繼續拍。」她表示女殺手太呵護兒子，過度善良，當聽到林家棟說是身邊朋友的真人真事，她更氣到不行，「活到一把年紀還要被家人予取予求，完全沒了自己，真的太儒弱了，要是我應該連兒子都不想認了。」

片中馮寶寶也再展功夫身手，為了幫助謝賢，直闖黑市，原本擅長舞長鞭的她拿起電話筒就舞起來，再展女殺手的好身手，她表示在拍這場戲前的晚上，為了有完美表現，特別拿著電話練習，轉來轉去，一練練到半夜三點，她練完躺到床上，竟然覺得頭昏腦漲，她透露最後還是吐了，讓劇組緊張不己，幸好休息後一切正常，更順利完成效果十足的拍攝。