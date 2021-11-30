我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英軍情六處：3大威脅 中國是「單一最優先目標」

連日第3批重量級人物 美國際民主協會會長抵台

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

記者黃保慧／即時報導
馮寶寶長住大馬，衝著謝賢飛回香港演出。圖／華映提供
馮寶寶長住大馬，衝著謝賢飛回香港演出。圖／華映提供

謝賢主演的香港電影「殺出個黃昏」找來曾拿過2座金像獎女配角的馮寶寶參演，她目前已定居馬來西亞，但一到可以和謝賢再度合作，立刻飛到香港演出專門收集情報的女殺手，她表示60年前就在電影中扮演謝賢的小孩，「他還沒抱謝霆鋒就先抱我啊！」一聽到可以合作便立刻回到香港拍片。

馮寶寶2歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身份拍攝了120部電影，不但演技出色，扮相男女皆宜，紅極一時，甚至出現多部以童星為主角的作品，創下華人電影史中，童星演出電影數量最高的紀錄，當時有大老闆表示自己賺錢的速度都贏不過馮寶寶。

影片來源：YouTube

她也曾在1980年代來台灣發展，拍攝「楊貴妃」、「西施」等多部歷史古裝劇，也是第一代「武則天」，她清麗的古裝扮相和隨和的作風，在台灣圈了不少粉絲。之後她再度把工作重心移回香港，接連演出票房喜劇「92黑玫瑰對黑玫鬼」和愛情悲劇「新不了情」，都獲得香港金像獎最佳女配角的肯定，戲路寬廣，演技精湛。

而馮寶寶近年淡出電影圈，但「殺出個黃昏」監製林家棟特別飛了一趟馬來西亞，親自邀請她回港演出，這份誠意讓馮寶寶很感動，但她表示最主要仍是因為可以再度與謝賢合作，「1960年我和四哥（謝賢）拍攝電影『連理枝』，我5歲演她的女兒，他還沒有抱謝霆鋒，就已經先抱我啦！所以到現在我都叫他四哥爹地。」馮寶寶表示以往演戲時，不會隨便和其他男演員一起吃便當，以免流言不斷，但這回她都主動找謝賢一起吃飯，「陪他聊聊天，一定不會有緋聞，四哥還會讚我乖。」她接著說：「四哥目前狀態還是那麼好，背那麼挺，更不會有個肚腩，還是男主角的狀態，真的很尊重自己的工作。」

在片中馮寶寶演出曾是江湖知名的女殺手，搏命忙碌前半生，終於有間房子，也經營一家歌廳，與兒子一家人同住，兒子非但不孝敬她，反而一直當啃老族，讓她天天被氣得火冒三丈，還是與以往戰友一起合作殺手事業，讓她更為舒坦自在，就像她在電影中的一段台詞，「人生匆匆，就是為了等敲一下喪鐘。縱使你兒女成群，都總有一個是瘟神。」一句話道盡角色遭遇。

一場與兒子媳婦翻臉的劇情，馮寶寶表示演來是一大挑戰，「因為我不習慣和人吵架，頂多就是臭臉走人，很怕那場戲會吵得不夠兇。」她用盡氣力演出，「吵到後來覺得全身發熱，我必需走到室外，深呼吸幾下才能再繼續拍。」她表示女殺手太呵護兒子，過度善良，當聽到林家棟說是身邊朋友的真人真事，她更氣到不行，「活到一把年紀還要被家人予取予求，完全沒了自己，真的太儒弱了，要是我應該連兒子都不想認了。」

片中馮寶寶也再展功夫身手，為了幫助謝賢，直闖黑市，原本擅長舞長鞭的她拿起電話筒就舞起來，再展女殺手的好身手，她表示在拍這場戲前的晚上，為了有完美表現，特別拿著電話練習，轉來轉去，一練練到半夜三點，她練完躺到床上，竟然覺得頭昏腦漲，她透露最後還是吐了，讓劇組緊張不己，幸好休息後一切正常，更順利完成效果十足的拍攝。

馮寶寶2歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身份拍攝了120部電影...
馮寶寶2歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身份拍攝了120部電影。圖／華映提供
馮寶寶2歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身份拍攝了120部電影...
馮寶寶2歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身份拍攝了120部電影。圖／華映提供
馮寶寶長住大馬，衝著謝賢飛回香港演出。圖／華映提供
馮寶寶長住大馬，衝著謝賢飛回香港演出。圖／華映提供
馮寶寶(左)長住大馬，衝著謝賢(右)飛回香港演出。圖／華映提供
馮寶寶(左)長住大馬，衝著謝賢(右)飛回香港演出。圖／華映提供

電影 香港 台灣

上一則

密集發文藏懷孕喜訊？林志玲曝「感謝未來」實情

延伸閱讀

金雞獎入圍名單惹議 網友說重話：中國電影倒退20年

金雞獎入圍名單惹議 網友說重話：中國電影倒退20年
謝霆鋒、高圓圓7年後重聚 兩人顏值依舊凍齡

謝霆鋒、高圓圓7年後重聚 兩人顏值依舊凍齡
「殺出個黃昏」連拍288個小時 84歲謝賢不喊累

「殺出個黃昏」連拍288個小時 84歲謝賢不喊累
84歲謝賢扮老殺手 破極限開創事業第二春

84歲謝賢扮老殺手 破極限開創事業第二春

熱門新聞

大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
汪小菲（右）和大S的恩愛情已成往事。（取材自臉書）

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

2021-11-23 21:05
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

2021-11-22 23:22
譚詠麟。(取材自微博)

71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家

2021-11-24 22:01
劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30
瑪丹娜被迫重發有遮點的照片。（取材自Instagram）

瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？

2021-11-26 19:49

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚