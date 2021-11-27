金馬58／疫情下的親情成為大贏家 金馬獎評審超有感

第58屆金馬獎頒獎，最佳男女主角由「瀑布」女主角賈靜雯（右），「緝魂」男主角張震（左）獲得。記者許正宏／攝影

疫情 下的人際情感變化，成為第58屆金馬獎的主軸，描述新冠肺炎期間母女親情轉變的「瀑布」拿下最佳影片、原著劇本等四獎，另一部題材相近的「美國女孩」也拿下最佳新導演 、新演員與觀眾票選最佳片等四獎，並列本屆金馬獎最大贏家；而今年國片受到疫情衝擊，票房大受影響，金馬獎評審果然對此深深有感。

呼聲極高的「緝魂」張震與「瀑布」賈靜雯榮登帝后寶座，堪稱眾望所歸。

金馬獎重要得獎名單 製表／王郁惠

鍾孟宏 最感謝兩位女主角

前年才以「陽光普照」獲得金馬獎最佳影片、導演、男主角等大獎的鍾孟宏，今年再以「瀑布」成為贏家，雖然未能再奪下最佳導演，卻讓少年時就進入演藝圈、一路從偶像紅星變成實力派演員的賈靜雯登上了影后寶座。

鍾孟宏坦言，這部片拍攝時最在意的是兩位女主角付出許多，希望她們能得到肯定，雖然未再上演「七月與安生」的影后雙黃蛋，可是領取最佳影片時，他將手上的金馬交給王淨，撫慰王不敵片中母親賈靜雯難掩的失落。

在最佳男主角與導演這兩項，都曾數度入圍的「緝魂」張震與「花果飄零」羅卓瑤，也成功打破悲情，贏得遲來的獎座。張震在台灣演員中得天獨厚，幾乎和所有蜚聲國際的華人巨導包括侯孝賢、楊德昌、李安、王家衛等都合作過，這次在「緝魂」為戲減重，外型的變化與內心戲的表現皆搶眼，得獎實至名歸。

「花果飄零」詩意看香港 情懷

而羅卓瑤的「花果飄零」，以極簡的外觀蘊含詩意看香港與華人歷史變化的情懷，風格極為獨特，也展現資深名導仍勇於挑戰的魄力。

「時代革命」獲金馬獎最佳紀錄片，別具意義。圖／金馬獎執委會提供

今年金馬獎入圍名單公布時，香港電影看似來勢洶洶，雖然最後並未大勝，以「反送中」為主題、在香港不可能上映的「時代革命」拿下最佳紀錄片，導演周冠威連線致詞時語帶哽咽，表示還留在香港的他或者現在在監獄的朋友，縱使沒機會看到這部片，單單是這部片存在，都可以給予一分安慰。

周冠威說，在目前的環境下，能夠沒有任何包袱、給予這樣艱難環境下攝製的影片表揚，除了金馬獎，還真罕有其他獎項能做到。