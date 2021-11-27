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「瀑布」奪金馬最佳影片 鍾孟宏：每年都要拍電影

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金馬58／「瀑布」奪最佳影片 鍾孟宏：每年都要拍電影

記者陳建嘉／台北報導
「瀑布」獲最佳影片。記者沈昱嘉／攝影
「瀑布」獲最佳影片。記者沈昱嘉／攝影

第58屆金馬獎最佳影片頒給「瀑布」，導演鍾孟宏上台領獎時，感動表示這部電影能獲得最佳女主角，對他來說已是最大福分，沒想到還能獲得最大獎，「這個獎告訴我，我明年會拍電影，後年、大後年也都會拍電影，年年都希望拍電影」。

監製瞿友寧也出面感謝所有工作人員，說自己第一次與鍾孟宏合作，感觸良多，也感謝一路走來幫助「瀑布」劇組的所有人，還特別點名先前曾與鍾孟宏合作過的知名監製葉如芬，「你們都是很好的電影創作者，謝謝你們」。

以該片入圍影后的王淨雖未獲獎，她上台致詞時，提到自己很開心片中的「媽媽」賈靜雯得獎，雖然心裡還是有點小失落，一旁的鍾孟宏導演見狀，連忙遞上金馬獎座，逗得她立刻大笑。王淨也提到自己的外甥女於五天前出生，「我很開心，希望之後能帶她看到這個世界的美好」。

「瀑布」是鍾孟宏執導的第六部電影，也是他首部以女性角度切入的電影，敘述在新冠肺炎衝擊的2020年，一對相依為命的母女，在母親經歷婚姻失敗、罹患思覺失調症後，關係逐漸緊繃，卻又能再度建構起彼此的情感，重新描繪「愛」的真實模樣。鍾孟宏再度運用精準的攝影視角，帶領觀眾進入這個中產階級家庭的日常生活，鍾孟宏也知曉全世界在近幾年受疫情之苦，才會透過這部電影，為所有台灣觀眾，獻上最溫暖的慰藉家書，而「瀑布」在獲得金馬獎最佳影片後，也將代表台灣，參展明年奧斯卡獎最佳國際影片獎。

電影 台灣 導演

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