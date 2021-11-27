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金馬58／賈靜雯出道31年封影后：不忘初衷、熱愛生命

記者黃保慧／台北報導
最佳女主角「瀑布」賈靜雯。記者沈昱嘉／攝影
最佳女主角「瀑布」賈靜雯。記者沈昱嘉／攝影

第58屆金馬獎最佳女主角由賈靜雯以電影「瀑布」獲頒殊榮，她拿下獎座感動說：「我熱愛表演，我非常愛這份工作，我在表演的路途上雖然很長，可是我沒有忘記初衷，我會繼續抓住表演的熱情，努力演好每個角色，我會一直演下去。」

賈靜雯出道31年，戲劇、電影皆有不少作品，直到2019年的戲劇「我們與惡的距離」才拿到金鐘獎最佳戲劇女主角獎，如今再演大銀幕作品「瀑布」，精湛演技直闖金馬並奪獎，為她的戲路生涯定下里程碑。

她在台上感謝評審讓自己被看見，感性說：「我非常榮幸可以跟這麼多優秀的電影人一起出席盛會，還有這麼多優秀的入圍者一起參加這個典禮，我要謝謝鍾孟宏導演，謝謝你讓我參與了『瀑布』，我要謝謝工作人員你們真的很不容易。我跟著你們學習看見你們的努力，讓我參與其中非常榮幸。」

賈靜雯在片中演出患有思覺失調症的中年婦女，和王淨飾演一對關係緊張的母女，她也特別謝謝一起角逐影后的王淨，「是妳給我滿滿的愛、滿滿的眼神，讓我看著妳美麗的眼睛，讓『羅品文』（劇中角色）被大家看見。」

賈靜雯分享：「我熱愛我的生命，我謝謝在我生命中出現的每一個人、每一件事、每一個絆跌、每一件幸福，我都把它記在我的心裡，記在我的腦海裡。」最後她更不忘推薦大家進戲院觀看尚在熱映的「瀑布」。

電影 導演 入圍

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