尋找下一任007 米高梅總裁承認：開始了

亨利卡維爾是外界公認最適合演007的男星。（路透資料照片）

隨著「007 生死交戰」全球票房賣破7億3500萬美元，即將推出影音產品，尋找下一任詹姆斯龐德 的動作，終於要正式展開。其實早在去年、「007 生死交戰」還因新冠肺炎疫情 無法與觀眾見面，就已有不少消息傳「猛毒」系列湯姆哈迪或是「柏捷頓家族：名門韻事」雷吉尚佩吉等男星已被鎖定，有機會接班，然而現在看來都只像是謠傳。

早先八卦雜誌還爆料，丹尼爾克雷格很討厭外界開始猜誰是新龐德，因為他都還沒正式交班，他的最後一次出擊理當才是各方關注的重點。而現在「007 生死交戰」已上映快滿兩個月，丹尼爾的時期將要風光落幕，他也能夠輕鬆看待這件事。事實上，米高梅總裁潘蜜拉阿布迪透露已和兩位製片芭芭拉布洛柯利與麥可威爾森碰過一次面，來談下一代龐德演員的事，可是現在還在非常初期的階段，各種可能性都有。

除了去年很熱門的湯姆哈迪、雷吉尚佩吉外，50歲黑人男星伊卓斯艾巴也很奇妙的還是不少網友心目中的理想人選，儘管他自己都知道自己太老，至於曾和丹尼爾廝殺到最後關頭的亨利卡維爾，無論外型、氣質與年齡都非常符合，堪稱最眾望所歸的人選，而「永恆族 」、「冰與火之歌：權力遊戲」的理查麥登則是近期冒出的熱門人選。