宋仲基爭青龍影帝輸給他 同框潤娥上台成全場最靚畫面

潤娥優雅走上紅毯。圖／摘自朝鮮體育

「韓國奧斯卡」青龍獎26日舉辦頒獎典禮，入圍 最佳男主角的宋仲基 ，和影后組的潤娥是今年少數的偶像面孔，兩人光是在紅毯現身，就成為典禮一大亮點。

宋仲基睽違11年二度入圍青龍獎，影評普遍認為他勝出機率不高，因為對手實在太強，他的麻吉趙寅成主演「逃出摩加迪休」叫好叫座，對手還包括早就是影帝的薛景求。果然最後由薛景求以「茲山魚譜」一舉擒得影帝，證明薑是老的辣。

潤娥同樣面對多位影后夾殺，金惠秀、文素利、全汝彬、全鐘瑞都是戲精，想要封后難度極高。今晚入圍者們皆有備而來，金惠秀一身禮服波濤洶湧，以典禮主持人之姿率先走上紅毯。她最後不敵文素利，沒能搶下影后。文素利以「我的不完美家人」中精湛演技勝出，成為青龍獎最佳女主角。

趙寅成的「逃出摩加迪休」是今年韓國的最賣座動作片，光是入圍就佔據13項名額，最後抱回5大獎項，與「茲山魚譜」平分秋色。韓國影視熱潮席捲全球，主演「魷魚遊戲」的李政宰獲邀擔任頒獎人，和鄭雨盛雙帥同框，兩人頒獎時大玩「魷魚」哏。鄭雨盛不忘虧一下好友李政宰「好像變成世界明星了」，認證「魷魚遊戲」全球發燒。

在奧斯卡揚眉吐氣的尹汝貞今晚也到典禮現場，她純粹觀禮，一出場就獲得全場演員起立鼓掌致敬。她趕緊要大家坐下，不疾不徐闡述韓國影視的優秀表現，「先前我接受英國媒體的採訪，問到韓國影視突然大受歡迎的原因是什麼。我告訴他們，我們一直有很多很棒的電影、戲劇，只是世界現在才注意到我們。」

宋仲基和潤娥今年雖然陪榜，但兩人雙雙得到最佳人氣獎，還是有上台領獎的機會。宋仲基感謝粉絲對「勝利號」的喜愛，再度表達對於沒能在電影院 放映的惋惜，感謝青龍獎給予這份肯定，就像是鼓勵他們提起勇氣。