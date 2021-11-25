新垣結衣「老公視角」畫面曝光 甜揪喝酒：你很努力了

新垣結衣啤酒廣告初體驗。圖／摘自YouTube

從「國民老婆」晉升「國民人妻」，新垣結衣 依舊是最能療癒日本 民眾的女星！正宗日本台WAKUWAKU JAPAN趕在2021年結束前，推出新垣結衣特輯，共有「掟上今日子的備忘錄」、「王牌大律師」全系列以及「飛翔公關室」等三部作品，她最近獻出啤酒廣告初體驗，其中廣告台詞「你很努力了呢」讓許多粉絲大喊真的有夠療癒！

新垣結衣出道多年，首度接下啤酒代言，並拍攝多種不同的版本，像星期三的台詞就是「本週已經過一半了唷，你很努力了呢」、星期四則為「誤把今天當作星期五的你，沒關係還有一天很快就過了」，她笑說拍完廣告後有種「長大的感覺」希望能透過這一系列的廣告帶給日本民眾溫暖和元氣。

網友們看完廣告後更是大力讚賞，對於新垣結衣的演出感到療癒，沒想到啤酒廣告竟然能如此溫暖，看過後有著「明天繼續努力吧」的動力。至於在家會不會小酌？新垣結衣笑說：「當然會啊！這是一定要的吧！無論是工作結束還是吃飯都要喝。」雖然新垣結衣閃婚消息至今還是讓許多人不願相信，除了她仍然在「最棒笑容女星」、「最想結婚的女星」名列前茅，她與另一半也成為今年日本民眾心目中最驚訝結婚同時也是最新的「理想藝人夫妻」冠軍。

而WAKUWAKU JAPAN從新垣結衣近年來的日劇 精選出三部，正在播出的是愛錢成痴、別名為「忘卻偵探」，只要一入睡，就會把當天的事忘得一乾二淨「掟上今日子的備忘錄」，還有搞怪搞笑無極限、與堺雅人聯手伸張正義季的「王牌大律師」全系列，再加上新垣結衣化身為電視台導播，與綾野剛飾演的前戰鬥機飛行員相遇相戀的「飛翔公關室」，播出時間可洽WAKUWAKU JAPAN官方網站或官方臉書專頁。