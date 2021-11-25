白人演員怪腔怪調模仿亞裔口音 名導演新片挨批歧視

「甘草比薩」電影海報。取自影片官網

曾以「心靈角落」(Magnolia)獲柏林影展金熊獎的好萊塢知名導演保羅安德森(Paul Thomas Anderson)，最新作品愛情喜劇片「甘草比薩」(Licorice Pizza)感恩節周末訂於北美地區上映。片中出現白人餐廳老闆角色以怪腔怪調模仿亞裔 口音對日本 妻子說話橋段，讓「甘草比薩」在26日首映前夕便遭批評帶有散布仇視亞裔的種族歧視 。

「甘草比薩」以1970年代加州聖費南多谷(San Fernando Valley)為背景，描述一對青少年情侶的戀愛故事。男主角古柏‧霍夫曼(Cooper Hoffman)的父親是已故奧斯卡影帝菲利浦西摩霍夫曼(Philip Seymour Hoffman)，演員陣容還包括布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、奧斯卡影帝西恩潘(Sean Penn)等。

雖然「甘草比薩」獲得影評普遍肯定，但新片試映會後卻在社群網站出現批評聲浪，劇中白人男子的角色引發種族歧視爭議。身為餐廳老闆的白人企業家，與日本妻子說話時故意模仿亞裔口音，後來與也是日本人的第二任妻子講話，又刻意模仿亞裔腔調。

影評人戴娜‧史蒂文斯(Dana Stevens)在網路雜誌Slate專欄撰文寫道，「甘草比薩」雖然很好看，但故事安排並不是每個環節都成功，「白人餐廳老闆與兩任日本妻子的談話，用意在於凸顯這個角色的種族歧視，不過笑話本身卻很傷人」。

播客節目「文化關聯」(Culturally Relevant)主持人陳大衛(David Chen，譯音)日前在推特發文指出，觀看「甘草比薩」的時候，覺得是部非常精彩的電影，「電影開始後不久，一個丑角突然冒出亞裔腔調，絕大多數為白人的觀眾看得哈哈大笑，接下來你繼續看電影的時候，剛剛那些笑聲始終在心裡揮之不去」。

參加試映會的好萊塢導演兼編劇凱倫‧麥恩(Karen Maine)本周稍早在推特發文寫道，「甘草比薩」影片有著令人難以置信的種族歧視，故意利用模仿亞裔口音製造「無意義的廉價笑聲」。

國家廣播公司(NBC)報導，拜歐拉大學(Biola University)社會學教授王嵐芝(Nancy Wang Yuen)指出，「甘草比薩」片中由男星約翰麥可希金斯(John Michael Higgins)飾演的餐廳老闆角色，所作所為似乎得到認可，因為這個角色在劇情當中並沒有受到批判。王嵐芝說：「片中不斷使用仇亞種族歧視來開玩笑，非常不負責任。」