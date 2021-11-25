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辣的太不科學 63歲流行樂女皇瑪丹娜洩男友視角床照

聯合新聞網 曾智緯
瑪丹娜。圖／摘自instagram
瑪丹娜。圖／摘自instagram

今年8月才跟男友和一雙兒女歡度63歲生日的流行樂女皇瑪丹娜，凌晨之際，又放送了多張性感床照，讓粉絲直呼「辣的受不了！」也讓人看到即使年過花甲，瑪丹娜仍舊維持姣好身材曲線，一點也不輸20歲的女星。

瑪丹娜性感美艷形象深植人心，聲勢與地位也是歷久不衰，先前她為雜誌拍攝一組致敬傳奇偶像瑪麗蓮夢露的寫真照，沒想到卻引來負面批評。在這組時尚大片中，瑪丹娜展現無懈可擊的性感身材，馬甲式貼身戰袍搭配下半身的網襪，展現豐滿身材。另外一套公主款蓬裙，美艷又性感的她大曬胸前春光，上半身幾乎呈現上空，圓潤胸型一覽無遺，幾乎在走光邊緣，火辣尺度讓網友們都看傻。不過， 其中一張以接近全裸的姿態橫趴在床上，背對鏡頭的辣照，讓人聯想是否是在模仿瑪麗蓮夢露過世赤身倒在床上往生的畫面，而飽受批評。最終攝影師出面解釋，靈感的確來自於瑪麗蓮夢露死前6周拍攝的《The Last Sitting》攝影集，但僅僅是為了致敬而已。

即使如此，也無損瑪丹娜在樂迷心中的地位，畢竟前衛與大膽就是她的代名詞。就像她近期在凌晨時，又以突襲式的在instagram上連發多張床照。這一次， 瑪丹娜穿了毫無遮蔽功能的胸罩式上衣，呈現爆乳樣貌，而且突破限制級尺寸，胸前兩點也僅靠長髮遮掩，渾圓雙峰呼之欲出。不僅如此，瑪丹娜下半身穿了黑色網襪搭配Louboutin紅底鞋，側躺在床上騷首弄姿，展現逆天長腿，也讓人覺得十分不科學。但最讓粉絲「辣眼睛」的，莫過於是男友視角的美尻照，使人看了臉紅心跳。

瑪丹娜。圖／摘自instagram
瑪丹娜。圖／摘自instagram
瑪丹娜。圖／摘自instagram
瑪丹娜。圖／摘自instagram
瑪丹娜。圖／摘自instagram
瑪丹娜。圖／摘自instagram

瑪丹娜 攝影 時尚

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