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熬過疫情 張惠妹明春開演唱會 睽違7年攻台北小巨蛋

記者林士傑／即時報導
張惠妹明年將再度登上台北小巨蛋開唱。 (本報系資料照)
張惠妹明年將再度登上台北小巨蛋開唱。 (本報系資料照)

台灣疫情趨緩之後演唱會市場漸漸活絡，天后張惠妹（阿妹）預計清明假期重返台北小巨蛋，加上先前公布的1月1日民歌高峰會2022、1月2日全明星籃球表演賽，魚丁糸演唱會將在明年2月19日登場，3月則有動力火車，形同每月一大咖。

阿妹2015年在小巨蛋連唱10場「烏托邦世界巡城演唱會」，滿場歌迷跳動引起附近居民抗議，官方因此列出「阿妹條款」禁止觀眾跳動，後續的返場申請也被駁回，於是她只能趁著擔任他人嘉賓之際重溫盛況。

其實她結束台東跨年演唱後即著手規畫全新巡演，無奈疫情攪局使得進度暫時停擺，這回成功申請到明年3月底至4月中的小巨蛋檔期，阿妹的經紀人陳鎮川表示演唱會的確籌備到了一個階段，「回到台北開唱的機率也很高，但目前報導的場次和諸多訊息都有誤，因為阿妹的演唱會在製作和技術上與海外團隊的合作非常密切，疫情的關係對海外工作人員差旅的安排也還需要溝通，其他還有更多準備事項也正在一一確認中。我們會在一切都就緒後第一時間跟公布，請大家等等我們喔。」

動力火車今年在台北流行音樂中心、高雄巨蛋的演唱會皆因疫情衝擊取消，這回拿到小巨蛋2022年3月檔期，他們所屬的華研國際回應：「明年演唱會的檔期都還在規畫中，若有好消息一定會和大家分享。」

許富凱、魏如萱、李宗盛、詹雅雯於12月接棒在小巨蛋舉行演唱會，1月的民歌高峰會2022集結施孝榮、于台煙、鄭怡等14組民歌手，陣容堅強； 全明星籃球表演賽不僅有新婚的王家梁，還有吳念軒、林敬倫、鍾承翰、周予天、廖威廉等共18位男星，並邀來韋禮安、吳卓源助陣飆唱。

不僅小巨蛋檔期滿滿，高雄巨蛋也熱鬧非凡，王心凌「Cyndiloves2sing愛‧心凌巡迴演唱會 2021旗艦版-高雄場」延期至明年1月15日，2月19日、26日分別是五堅情、梁靜茹的演唱會。

魚丁糸將於明年2月攻蛋開唱。圖／環球音樂提供
魚丁糸將於明年2月攻蛋開唱。圖／環球音樂提供
五堅情「月面著陸」演唱會於明年2月19日在高雄巨蛋登場。圖／滾石唱片提供
五堅情「月面著陸」演唱會於明年2月19日在高雄巨蛋登場。圖／滾石唱片提供
王心凌將在明年1月15日唱進高雄巨蛋。圖／環球音樂提供
王心凌將在明年1月15日唱進高雄巨蛋。圖／環球音樂提供
全明星籃球表演賽邀請18位男星競技。圖／好看娛樂提供
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疫情 台灣 梁靜茹

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