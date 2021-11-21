靠「魷魚遊戲」紅遍全球 男星謙稱全憑2大關鍵助攻

朴海秀走紅後仍保持謙虛。圖／愛奇藝國際站提供

朴海秀繼「魷魚遊戲 」後，在追兇懸疑劇「Chimera奇美拉」挑大梁。談起這部兩年前開播的作品，朴海秀表示最大的挑戰就是又跑又跳和大量的動作戲，加上在炎熱的夏天拍攝，對體能來說是一大考驗，其中最回味無窮的一場戲，就是他所飾演的重案組刑警車在煥手持羽毛球拍與凶神惡煞的流氓們交手，為呈現這場戲足足拍了兩天，因此留下深刻印象。

他一路以「機智牢房生活」、「魷魚遊戲」等戲劇受到大眾喜愛，朴海秀接受愛奇藝國際站訪問時分享心聲，謙稱自己不只遇到好作品也遇到好時機，在全世界受到關注和支持，會持續以作品來表達對大家的感謝之情。

每次演出的作品都獲得廣大迴響的朴海秀，談到選擇演出的關鍵最重要就是劇本，包含角色的變化、作品所乘載的訊息都會努力去理解，再者是有想合作的導演 和演員，隨時都很樂意演出。

現在他的知名度已經遍及全球，正巧在「Chimera奇美拉」合作的女星秀賢也經過好萊塢 的洗禮。以往透過媒體報導認識秀賢的朴海秀，一直好奇對方是什麼樣的演員，兩人首次合作針對作品有不少討論，他認為搭檔是個想法很開放、見識很廣和有著強大氣場的演員，從對方身上學習到很多想法和價值觀，笑說：「有種遇到好萊塢演員的感覺」如今他們變得很熟，朴海秀透露兩人現在仍會私下聯絡，秀賢送了很多禮物給他的小孩，更是聊瑜珈話題的同好。