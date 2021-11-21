資深帥哥吉田榮作再婚 娶小12歲女星內山理名

吉田榮作(左)和內山理名因戲結緣。(取材自推特)

日本 52歲男星吉田榮作與40歲的女星內山理名今天聯名發訊，表示兩人今天已登記結婚。吉田的第一段婚姻對象是模特兒平子理沙。他與內山於2017年合演日劇 時結識。

日本產經體育報報導，吉田與內山今天發出親筆聯名文，報告兩人於今天登記結婚的消息。兩人表示，今後也會合力、互相體恤，共同度過笑容洋溢的人生。

熟知兩人的相關人士表示，兩人於今天所謂的「一粒萬倍日」這個最強開運日登記結婚了，內山並未懷孕，目前還沒決定舉辦婚禮、婚宴。

兩人於2017年播放的TBS電視台日劇「確證」合作演出，2018年4月開始交往，今年9月曾被媒體報導將結婚。

吉田1997年與模特兒平子理沙（現年50歲）結婚，2015年12月離婚。

對於吉田與內山的婚訊，網路上有不少網友予以賀喜。有網友寫道：「吉田榮作與內山理名已交往蠻久的，能修成正果是好事一樁」、「天作之合！實在太好了！」、「恭喜吉田榮作再婚娶內山理名」、「兩人很登對」、「真羨慕吉田榮作」。

不過，比起兩人的婚訊，有網友更驚訝於兩人的年齡，因為從外表看起來，兩人的模樣還很年輕。有網友寫道：「很驚訝吉田榮作已52歲」、「吉田榮作雖然年過半百，但還是很酷。很驚訝內山理名已40歲！恭喜兩人結婚。」