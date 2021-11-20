我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta難防、防疫疲乏 美今年新冠病歿數超過去年

影／彭帥現身賽事開幕式？ 胡錫進再PO新影片

「帶貨女王」宋慧喬2集秀10套造型 美歐台韓全被她帶旺

記者李姿瑩／台北報導
宋慧喬的造型再度成為時尚焦點。（圖：friDay影音提供）
宋慧喬的造型再度成為時尚焦點。（圖：friDay影音提供）

宋慧喬搭擋張基龍的新作「現正分手中」在南韓首播第一集就拿下同時段收視冠軍。但才播到第3集，就有觀眾嫌棄姊弟戀劇情老套，收視率欲振乏力，幾乎快被李俊昊退伍回歸古裝力作「衣袖紅鑲邊」超車。

39歲的宋慧喬凍齡有術，在「現正分手中」又是時尚設計師，妝髮造型成為女性觀眾模仿範本。她在廠商眼中早就是「帶貨女王」，這次新劇一播出，立刻又掀起搶購旋風。宋慧喬在短短兩集內換了10套造型，搭配各式歐美精品包包、珠寶、手錶，其中一款義大利品牌水桶包瞬間賣到缺貨，宋慧喬身上南韓本土品牌的上衣、裙子、外套亦引發搶購熱潮，同款風衣、半身裙在戲劇播出後旋即銷售一空。

「衣袖紅鑲邊」觀眾好評不斷

而跟「現正分手中」同天開播的「衣袖紅鑲邊」，是南韓男團2PM成員俊昊退伍後的首部復出小螢幕作品，俊昊在劇中飾演南韓知名歷史人物，將國家置於愛情之上的君王「李祘」，和古裝劇女神李世榮飾演的宮女，兩人共譜一段後世稱為「世紀之戀」的宮廷愛情故事。

雖然「衣袖紅鑲邊」首周播出後被「現正分手中」打趴，但如今雙方差距已經縮小到只剩小數點，觀眾們在網路上留下的好評不斷，並且在南韓數據分析機構GOODDATA公開的「11月熱播韓劇話題度」排行中，「衣袖紅鑲邊」以網路話題度占比15.26%空降冠軍寶座，後勢持續看漲。

「衣袖紅鑲邊」是南韓男團2PM成員俊昊退伍後的首部復出小螢幕作品，俊昊在劇中飾演...
「衣袖紅鑲邊」是南韓男團2PM成員俊昊退伍後的首部復出小螢幕作品，俊昊在劇中飾演君王「李祘」，和古裝劇女神李世榮飾演的宮女，共譜一段後世稱為「世紀之戀」的宮廷愛情故事。（取材自豆瓣電影）
宋慧喬和張基龍大談姊弟戀。（圖：friDay影音提供）
宋慧喬和張基龍大談姊弟戀。（圖：friDay影音提供）

南韓 宋慧喬 義大利

上一則

好萊塢大片愈拍愈長 兩個多小時成基本款 忍尿力要提升

延伸閱讀

韓媒狠批宋慧喬：近10年演技零突破 觀眾失去新鮮感

韓媒狠批宋慧喬：近10年演技零突破 觀眾失去新鮮感
「順風婦產科」童星昔拍3級片沒人看 轉行意外致富

「順風婦產科」童星昔拍3級片沒人看 轉行意外致富
宋慧喬「現正分手中」床戰張基龍 火辣一夜情

宋慧喬「現正分手中」床戰張基龍 火辣一夜情

宋慧喬尺度全開 新戲出場五分鐘「床戰張基龍」

宋慧喬尺度全開 新戲出場五分鐘「床戰張基龍」

熱門新聞

劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30
王菲(左)一貫的短髮造型出席。（取材自微博）

王菲全家聚會？李亞鵬湊齊李嫣姊妹 周迅也來了

2021-11-17 02:28
蘇菲亞烏利斯塔在演唱會時當眾灑尿、淋在歌迷頭上，網友直呼噁心。圖／摘自IG

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

2021-11-14 09:37
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

2021-11-17 17:37
王祖賢脂粉未施模樣太清秀。取材自小紅書

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

2021-11-13 17:41
古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）

古天樂爆祕婚？傳與黃紀瑩育有10歲兒 8個月前已離婚

2021-11-09 02:21

超人氣

更多 >
拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光
紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過

紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過
27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片