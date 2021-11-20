「帶貨女王」宋慧喬2集秀10套造型 美歐台韓全被她帶旺

宋慧喬的造型再度成為時尚焦點。（圖：friDay影音提供）

宋慧喬 搭擋張基龍的新作「現正分手中」在南韓 首播第一集就拿下同時段收視冠軍。但才播到第3集，就有觀眾嫌棄姊弟戀劇情老套，收視率欲振乏力，幾乎快被李俊昊退伍回歸古裝力作「衣袖紅鑲邊」超車。

39歲的宋慧喬凍齡有術，在「現正分手中」又是時尚設計師，妝髮造型成為女性觀眾模仿範本。她在廠商眼中早就是「帶貨女王」，這次新劇一播出，立刻又掀起搶購旋風。宋慧喬在短短兩集內換了10套造型，搭配各式歐美精品包包、珠寶、手錶，其中一款義大利 品牌水桶包瞬間賣到缺貨，宋慧喬身上南韓本土品牌的上衣、裙子、外套亦引發搶購熱潮，同款風衣、半身裙在戲劇播出後旋即銷售一空。

「衣袖紅鑲邊」觀眾好評不斷

而跟「現正分手中」同天開播的「衣袖紅鑲邊」，是南韓男團2PM成員俊昊退伍後的首部復出小螢幕作品，俊昊在劇中飾演南韓知名歷史人物，將國家置於愛情之上的君王「李祘」，和古裝劇女神李世榮飾演的宮女，兩人共譜一段後世稱為「世紀之戀」的宮廷愛情故事。

雖然「衣袖紅鑲邊」首周播出後被「現正分手中」打趴，但如今雙方差距已經縮小到只剩小數點，觀眾們在網路上留下的好評不斷，並且在南韓數據分析機構GOODDATA公開的「11月熱播韓劇話題度」排行中，「衣袖紅鑲邊」以網路話題度占比15.26%空降冠軍寶座，後勢持續看漲。