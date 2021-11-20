屍速列車導演漫改新作地獄公使 台詞難倒劉亞仁

劉亞仁睽違4年回歸小螢幕 地獄公使飾邪教首領 韓國影帝劉亞仁睽違4年回歸小螢幕，在新作「地獄公使」中飾演邪教首領，洗腦人民眼前是「神的旨意」，義正辭嚴推廣邪教。（Netflix提供）

「屍速列車」導演 延尚昊推出漫改影集新作「地獄公使」，找來韓國影帝劉亞仁詮釋極具魅力的邪教教主，也是劉亞仁暌違4年再拍電視劇，卻差點被海量台詞難倒，直呼「好辛苦」。

「地獄公使」原作被譽為「韓國網漫使上最具衝擊性作品」，描述首爾市中心冒出3個巨大「地獄公使」，把人活生生打入地獄，突如其來的超自然現象，讓世界一夕間陷入混亂，有人試圖查明真相，卻也有邪教團體趁亂煽動群眾。

延尚昊日前率主演劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒及梁益準接受亞太媒體視訊訪問。被問到與延尚昊合作感想，所有演員不約而同表示折服於導演對於「地獄」的世界觀想法。大家指出，儘管是個沉重的作品，但延尚昊在拍攝現場扮演開心果的角色，讓拍攝氣氛很輕鬆，也強調合作過程相當安心。

接連被演員稱讚，讓延尚昊害羞表示：「感覺今天像是我的生日一樣。」二度與導演合作的朴正民也坦言，過去就曾聽過延尚昊提到「地獄公使」的故事，很驚訝導演竟然真的拍出來，「導演腦袋裡有太多創意和故事，可能直到他去世也拍不完吧」。

「地獄公使」也是韓國影帝劉亞仁繼2017年「芝加哥打字機」後，再回歸小螢幕，期間他以「燃燒烈愛」、「#ALIVE」、「收屍人」等電影 斬獲許多影展 獎項。劉亞仁苦笑近期作品台詞都偏少，甚至在「收屍人」一句都沒，「地獄公使」台詞量不僅一部抵5部，其中一場戲就有2頁A4長度，讓他忍不住喊「好辛苦」。

這回劉亞仁在「地獄公使」飾演邪教首領，洗腦人民眼前是「神的旨意」，義正辭嚴推廣邪教，對於如何展現角色魅力苦惱許久，尤其得在混亂的社會中，透過自己的理論解釋來賦予超自然現象意義，呈現出不會過度誇張的領袖魅力演技。

繼「屍速列車」系列電影大獲好評後，再推出影集作品，延尚昊並沒有特別感到壓力，他也把創作新作過程比喻像進考場，「不要有在考試的心態，製作地獄公使時我是樂在其中的。不管是參與的演員們或是工作人員們，他們都有把自己的創意發揮到極致，對於結果是很滿意又很感謝的」。

「地獄公使」全季6集已上架Netflix。