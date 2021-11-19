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「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光

記者陳建嘉／綜合報導
劉德華和陳少霞16年後破冰相擁合照。(取材自微博)
劉德華和陳少霞16年後破冰相擁合照。(取材自微博)

劉德華在演藝圈打滾40年，公認有好人緣，也是不少人心目中公認的好好先生，但曾經有一位清純女星，據傳是唯一被劉德華說過「最恨她」及「不想再提到這個人」等重話，這名女星就是陳少霞。

陳少霞演出「笑傲江湖」、「倚天屠龍記」等劇，獲得許多人關注，自然不做作又鬼靈精怪，也曾被劉德華重金培育，是他唯一女弟子，但傳出她在劉德華成立公司後，選擇被TVB以豐厚條件挖角，讓劉德華栽培她的資金全付諸流水，才讓劉德華相當心痛。

由於劉德華的公司一度因為破產，背負欠債，外界曾稱陳少霞「背叛恩師」，一度傳出劉德華在受訪時提到陳少霞，表明「不想提到她」，不過陳少霞淡出影壇，更於2016年再婚身價32億的「大陸法拉利之父」李文輝，目前育有3子，已是豪門太太。

近幾年，陳少霞在微博貼出與劉德華的合照闢謠，罕見對外界解釋「我一直不會說話！謠言止於智者！他一直很疼我！我只是不想說」，粉碎多年的不合謠言。陳少霞也透露與劉德華合拍電影「天與地」，因為誤聽損友建議，穿了性感暴露的衣服，讓大眾觀感不佳，也影響後來的宣傳活動，「我真的好想向劉德華再次道歉」。

破產 電影 微博

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