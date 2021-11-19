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布蘭妮受邀派瑞絲希爾頓婚禮卻選擇缺席 為了這原因...

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮剛重獲自由，一時之間還沒準備好面對媒體。圖／摘自IG
布蘭妮剛重獲自由，一時之間還沒準備好面對媒體。圖／摘自IG

昔日曾情同姐妹、也都被外界視為浪蕩「惡女」的派瑞絲希爾頓與布蘭妮，上周末各自迎來人生的新變化：派瑞絲嫁給了和自己一樣富有的卡特羅伊姆，已經等不及要展開「做人」大計；布蘭妮則獲法官判定終止監護期，再度奪回自主權。各方好奇派瑞絲的婚事連辦3天、一堆名人到場，怎麼不見布蘭妮的蹤影，難道兩人已經又不是朋友了？根據專門報導明星與名人八卦的page six，派瑞絲確實有把喜帖寄給布蘭妮，也邀她到場同樂，是布蘭妮決定不出席。

派瑞絲希爾頓10年前被拍到和布蘭妮與琳賽蘿涵共擠一部小車離開派對，還被戲稱是「三位一體」，剛好那時她們都有惡女的形象，因為大家認為是臭味相投，結果多年之後派瑞絲和琳賽公開交惡、不再是朋友，派瑞絲還說那一次是琳賽自己硬要擠進來，她與布蘭妮好心、不當眾拆穿，幫琳賽留面子，其實她並不信任琳賽，比較希望身旁都是一些正能量的人，言下之意，琳賽充滿的是負面能量，當然令琳賽火冒三丈，琳賽自然不可能是派瑞絲婚禮上的來賓。不過外界倒是沒聽說派瑞絲與布蘭妮交惡，因而布蘭妮在派瑞絲婚禮上缺席，不免令人再有聯想。

page six指出，布蘭妮剛在生活上有那麼重大的轉變，還需要時間調適心情，也暫時不太想成為各方拍攝的焦點。派瑞絲知道她有這層顧慮，其實也有告訴她，可以等將婚禮實況拍成真人秀的工作人員離開後再過來，布蘭妮還是選擇不出現，派瑞絲暫時沒有對這個決定大發雷霆。布蘭妮的業界友人除了派瑞絲外，還有瑪丹娜女神卡卡，女神卡卡在她重獲自由第一天就在社群網站上留言慶祝，身為前輩的瑪丹娜則表明挺布蘭妮到底，要是她覺得還有什麼委屈未平反、想要打官司或什麼，自己都會幫忙。

派瑞絲希爾頓與卡特羅伊姆上周末在比佛利山莊的豪宅結婚。圖／摘自IG
派瑞絲希爾頓與卡特羅伊姆上周末在比佛利山莊的豪宅結婚。圖／摘自IG

瑪丹娜 女神卡卡 社群網站

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