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被指「辱華」 黃明志：我的身分就是華人 不可能反中

記者林士傑／即時報導
黃明志因行事大膽爭議連連，曾被合作夥伴、同事背叛。記者李政龍／攝影
黃明志因行事大膽爭議連連，曾被合作夥伴、同事背叛。記者李政龍／攝影

黃明志回歸內心推出新專輯「鬼才做音樂」，透過靈異照片包裝呼應名稱，他自認神經大條，周遭的靈異現象全無感覺，反倒是在人間「撞鬼」。由於他的行事大膽爭議連連，包含合作夥伴、同事都有切割、背叛行徑，一旦他安全了，眾人回歸如同船過水無痕，他也不以為意，表示：「聽說打麻醉會失憶，也會影響記憶。」

他曾因作息不正常罹患胃潰瘍，2016年惡化開刀治療，當時一吃就吐，體重驟掉30公斤，打了2次麻醉的他苦笑稱：「術後記憶力突然間變差，但搞不好是心理作用。」優點是沒把恩怨放在心上，但日常會忘記手機放哪，遭提醒恐是老人痴呆症前兆，他雖稱會害怕、擔心，下秒又打趣說：「聽說容易忘東忘西的人都是成功的人，因為不拘小節。」

雖然健忘，但他腦袋一直在轉，藉由音樂、影像展現創意，近期與陳芳語合唱的「玻璃心」話題十足，點閱迅速攀升。「玻璃心」一曲在他看來是首情歌，MV、歌詞的種種跡象被網友指是「辱華」，黃明志表示：「我的身分就是華人，不可能反中。」

那麼何時會「玻璃心碎」？他的底線是家人，透露：「爸爸算是歌唱老師，他們在老家很活躍。」而他跟化妝師女友愛情長跑近10年，目前女友任職他公司擔任創意總監，且頗得他的爸媽歡心，婚事有無計畫？他笑說：「等可以宴客再說。」

黃明志藉由音樂、影像展現自己的滿滿創意。記者李政龍／攝影
黃明志藉由音樂、影像展現自己的滿滿創意。記者李政龍／攝影
黃明志和女友愛情長跑近10年，婚事暫無計畫。記者李政龍／攝影
黃明志和女友愛情長跑近10年，婚事暫無計畫。記者李政龍／攝影
「玻璃心」一曲被網友指是「辱華」，黃明志自認就是華人，不會反中。記者李政龍／攝影
「玻璃心」一曲被網友指是「辱華」，黃明志自認就是華人，不會反中。記者李政龍／攝影
黃明志5年前開刀治療胃潰瘍，鬆口術後記憶力變差。記者李政龍／攝影
黃明志5年前開刀治療胃潰瘍，鬆口術後記憶力變差。記者李政龍／攝影
黃明志回歸內心推出新專輯「鬼才做音樂」。記者李政龍／攝影
黃明志回歸內心推出新專輯「鬼才做音樂」。記者李政龍／攝影
黃明志的造型由女友一手打造。記者李政龍／攝影
黃明志的造型由女友一手打造。記者李政龍／攝影
黃明志回歸內心推出新專輯「鬼才做音樂」。記者李政龍／攝影
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