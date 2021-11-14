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「美國隊長4」將和前一代很不一樣 反而更接近這位英雄

記者蘇詠智／即時報導
克里斯伊凡的「美國隊長」，雖曾締造票房與口碑佳績，卻已成為過去，被新人取代。圖／摘自imdb
克里斯伊凡的「美國隊長」，雖曾締造票房與口碑佳績，卻已成為過去，被新人取代。圖／摘自imdb

漫威已經正式宣告新一代「美國隊長」由「獵鷹」山姆接班，並且在Disney+影集中明確做了交代，甚至籌拍中的「美國隊長4」也會是以山姆為主角的故事。扮演這角色的安東尼麥奇，從「美國隊長2：酷寒戰士」開始演了6、7部漫威英雄影片，才終於熬成主角，卻仍有觀眾感到不習慣，因此在「美國隊長4」中，他不會像前一代的克里斯伊凡，被設定成力大無窮的超級士兵，而是要克服各方的不看好，找到自己配扛得起「美國隊長」重任的特質，讓旁人改觀。

「美國隊長」系列一開始就在講原本瘦弱的少年史蒂夫羅傑斯，如何只靠個人的英勇、忠誠特質獲得青睞，被注入超級士兵的血清，變身成為有神力的美國隊長，要承擔美國隊長這個重任的必要條件，一早即被強調不和個人有否超能力直接相關，而現在新一代的美國隊長山姆將要在「美國隊長4」中更深刻印證這一點。

漫威製片人奈特摩爾表示：「他不是史蒂夫羅傑斯那一款，我覺得這是好事，在我看來，他是和拳王『洛基』系列的主角一樣，在任何方面都顯得弱勢，一來既非超級士兵，也沒有活了百歲的處世智慧，甚至沒有一群復仇者聯盟成員從旁協助。他雖然已經宣告是新的美國隊長，其實還沒得到太多支持，接下來會怎麼樣呢？我們要讓他從一堆困境中贏得各方真心接受，什麼樣的人配得上美國隊長的重任？我想絕對不光是超級士兵，我們會靠這部片證明山姆可以。」

上一代的美國隊長由克里斯伊凡扮演，票房表現與角色本身的人氣都極亮眼，安東尼麥奇扶正之後的「美國隊長」系列會有何發展？各方都在拭目以待。

安東尼麥奇確定是漫威新階段的「美國隊長」，會有屬於自己的不同風格。圖／摘自imd...
安東尼麥奇確定是漫威新階段的「美國隊長」，會有屬於自己的不同風格。圖／摘自imdb

美國 漫威 復仇者聯盟

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