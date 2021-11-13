小甜甜終獲自由 女神卡卡PO吻照：太替她開心了

「小甜甜」布蘭妮終於脫離父親13年的監管，女神卡卡在Instagram發文寫道「太替她開心了」。

歌手「小甜甜」布蘭妮正式脫離10多年前精神崩潰後父親對她的監管，天后「女神卡卡 」表示，小甜甜的故事很有啟發性，「我敬佩她，欣賞她的堅強」，「我太替她開心了」。

女神卡卡（Lady Gaga ）曾自述也有過精神問題，像是19歲時遭音樂製作人性侵導致心靈受創的過去。她今天在邁阿密出席電影「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）首映時，和路透社談起「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）脫離父親史皮爾茲（Jamie Spears）監護一事。

「她很有才華，非常鼓舞人心，我非常開心我們今天可以慶祝她展開人生的新篇章。」

女神卡卡表示，「小甜甜」精神崩潰後，音樂產業對她不好，但她竭力脫離監護，「一手爭取到了自由」。

根據「告示牌」（Billboard）雜誌，女神卡卡還在Instagram放上兩人2011年的合照寫道：「我敬佩她，欣賞她的堅強，她曾讓這麼多人有力量，現在也依舊是這樣，我今天太替她開心了。」

洛杉磯法官昨天正式批准終止史皮爾茲對「小甜甜」長達13年的監管，在史皮爾茲監護下，「小甜甜」諸如如何花錢、何時表演等大小事都受到控制。

「小甜甜」奮力掙脫父親監護的故事引起國際注意，粉絲持續透過媒體施壓，也有一些影片描述她的遭遇。