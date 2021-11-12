我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻遭判刑388年

上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡

別模仿…謝霆鋒背部懸空轉呼啦圈 網友看呆了

中國新聞組／北京13日電
謝霆鋒懸空轉呼啦圈，網民讚「核力心量」驚人。(取材自瀟湘晨報)
謝霆鋒懸空轉呼啦圈，網民讚「核力心量」驚人。(取材自瀟湘晨報)

藝人謝霆鋒11日在個人社交平台上傳一段「懸空轉呼啦圈」視頻。他用雙腳做支撐，在空中旋轉呼啦圈，邊轉還邊玩手機。網友驚呼「核心力量太強」並掀起模仿風潮。醫師提醒懸空轉呼啦圈對於腰背肌力量要求高，不適合普通人模仿，盲目模仿明星會「越運動越受傷」。

香港01報導，謝霆鋒在視頻中稱，「前兩日在家中看到一個健身達人說，以下這個招式很難的，我們試試看。」於是他跨上羅馬椅，固定好腿部之後就開始凌空轉呼拉圈。

謝霆鋒轉了5下之後雙手抱胸，露出輕鬆表情邊搖邊向身旁工作人員說，「哎呀！來，刷刷手機！」並接過一旁遞過來的手機，一邊玩手機一邊搖，還說，「嗯，還好嘛！」

瀟湘晨報報導，這段視頻在網上瞬間走紅，讓「懸空轉呼啦圈挑戰賽」的標籤迅速登上社交平台熱榜，不少網友也躍躍欲試。

上海長海醫院脊柱外科主任白玉樹表示，視頻中的動作，需要很大的力來平衡身體重量。每個脊椎的椎間關節壓力會非常大，那麼從脊柱外科的角度來講，容易造成椎間盤突出。在這麼大的壓力負荷下，進行旋轉或者搖擺，容易造成損傷脫位。

新華社報導，湖南省第二人民醫院脊柱外科醫生蓋景穎指出，懸空轉呼啦圈對於腰背肌力量的要求是非常高的，需要在懸空的過程中完成旋轉動作，同時涉及全身多部位的肌肉協調才能完成，一般是專門的運動員或者經驗豐富的健身人士進行表演，不建議普通人或非專業人員做此類運動。

中南大學湘雅二醫院骨科副主任朱威宏提醒，臨床上接診了不少越運動越受傷的患者，一些患者希望通過運動改善身材，卻陷入了越運動越受傷的誤區。年輕人不要盲目模仿明星的高難度運動，選擇適合自己的運動非常必要。

謝霆鋒懸空轉呼啦圈引發模仿熱潮。(取材自瀟湘晨報)
謝霆鋒懸空轉呼啦圈引發模仿熱潮。(取材自瀟湘晨報)

手機 謝霆鋒 健身

上一則

歡慶「蟻人」登全球最性感男人 「鷹眼」竟這樣道賀

延伸閱讀

甄子丹創新動作戲招式 竟用謝霆鋒頭「彈」鋼琴

甄子丹創新動作戲招式 竟用謝霆鋒頭「彈」鋼琴
沒想娶王菲？ 41歲謝霆鋒續抱不婚主義

沒想娶王菲？ 41歲謝霆鋒續抱不婚主義
謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下
十一獻藝 謝霆鋒鼓聲澎湃 劉嘉玲皮膚滑嫩

十一獻藝 謝霆鋒鼓聲澎湃 劉嘉玲皮膚滑嫩

熱門新聞

朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）

古天樂爆祕婚？傳與黃紀瑩育有10歲兒 8個月前已離婚

2021-11-09 02:21
席琳狄翁的身體狀態受到各方矚目。（圖：索尼音樂提供）

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

2021-11-09 23:10
再米熱。取材自微博

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

2021-11-06 17:31
丹尼爾克雷格透露初接任龐德時就已經跟製片人提過該如何退場。（路透資料照片）

龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

2021-11-06 19:17
Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25

超人氣

更多 >
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？