別模仿…謝霆鋒背部懸空轉呼啦圈 網友看呆了

謝霆鋒懸空轉呼啦圈，網民讚「核力心量」驚人。(取材自瀟湘晨報)

藝人謝霆鋒 11日在個人社交平台上傳一段「懸空轉呼啦圈」視頻。他用雙腳做支撐，在空中旋轉呼啦圈，邊轉還邊玩手機 。網友驚呼「核心力量太強」並掀起模仿風潮。醫師提醒懸空轉呼啦圈對於腰背肌力量要求高，不適合普通人模仿，盲目模仿明星會「越運動越受傷」。

香港01報導，謝霆鋒在視頻中稱，「前兩日在家中看到一個健身 達人說，以下這個招式很難的，我們試試看。」於是他跨上羅馬椅，固定好腿部之後就開始凌空轉呼拉圈。

謝霆鋒轉了5下之後雙手抱胸，露出輕鬆表情邊搖邊向身旁工作人員說，「哎呀！來，刷刷手機！」並接過一旁遞過來的手機，一邊玩手機一邊搖，還說，「嗯，還好嘛！」

瀟湘晨報報導，這段視頻在網上瞬間走紅，讓「懸空轉呼啦圈挑戰賽」的標籤迅速登上社交平台熱榜，不少網友也躍躍欲試。

上海長海醫院脊柱外科主任白玉樹表示，視頻中的動作，需要很大的力來平衡身體重量。每個脊椎的椎間關節壓力會非常大，那麼從脊柱外科的角度來講，容易造成椎間盤突出。在這麼大的壓力負荷下，進行旋轉或者搖擺，容易造成損傷脫位。

新華社報導，湖南省第二人民醫院脊柱外科醫生蓋景穎指出，懸空轉呼啦圈對於腰背肌力量的要求是非常高的，需要在懸空的過程中完成旋轉動作，同時涉及全身多部位的肌肉協調才能完成，一般是專門的運動員或者經驗豐富的健身人士進行表演，不建議普通人或非專業人員做此類運動。

中南大學湘雅二醫院骨科副主任朱威宏提醒，臨床上接診了不少越運動越受傷的患者，一些患者希望通過運動改善身材，卻陷入了越運動越受傷的誤區。年輕人不要盲目模仿明星的高難度運動，選擇適合自己的運動非常必要。