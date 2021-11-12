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派瑞絲希爾頓40歲嫁了 婚紗照半遮面 新郎也多金富有

記者蘇詠智／即時報導
派瑞絲希爾頓與卡特羅伊姆婚禮之前已三天兩頭公開放閃，強力「預告」婚事。（歐新社資料照片）
派瑞絲希爾頓與卡特羅伊姆婚禮之前已三天兩頭公開放閃，強力「預告」婚事。（歐新社資料照片）

「惡女千金」派瑞絲希爾頓風光出嫁，婚宴地點選在她祖父巴隆所擁有的比佛利山莊豪宅，娛樂圈眾好友包括金卡戴珊、寶拉阿布杜、艾瑪羅勃茲等都到場祝賀，由於婚禮實況將在她自己的真人秀「戀愛中的派瑞絲」（直譯）呈現，嚴禁外界攝錄，她只發了一張半遮面的婚紗照讓外界「聞香」。

派瑞絲希爾頓過去曾和男模特兒、演員等訂婚，都是愛得難分難捨最後卻主動喊停，順利成為她夫婿的卡特羅伊姆，不但自己也出身豪門，更創辦了風險投資公司，和派瑞絲一樣身家豐厚，難怪門當戶對。派瑞絲把握機會規劃了3天的活動，第一天的婚宴之後，第2天要到聖塔莫尼卡的海邊開派對，再以第3天的正式服裝晚宴畫下句點，總共要換10套以上的衣服，有如疫情期間的「世紀婚禮」，守候在婚宴地點外的狗仔攝影只能拍到明星賓客入場的情形，婚禮內部暫時還不能曝光。

身為最知名的千金之一，派瑞絲坦言有一大堆的著名服飾捧著美金6位數請她選擇他們家的婚紗，她直到快接近婚宴時才決定穿奧斯卡德拉倫塔設計的優雅、經典款白紗，再次證明奧斯卡號稱「晚禮服之王」絕非浪得虛名。她和卡特送給來賓們的回禮據稱達6萬美元，包括名牌Baccarat的花瓶等，保證讓大家都感到不虛此行。

「戀愛中的派瑞絲」主打她尋找真愛到有完美婚禮的過程。圖／摘自IG
「戀愛中的派瑞絲」主打她尋找真愛到有完美婚禮的過程。圖／摘自IG
派瑞絲希爾頓連結婚實況都要做成真人秀節目。圖／摘自IG
派瑞絲希爾頓連結婚實況都要做成真人秀節目。圖／摘自IG
派瑞絲希爾頓穿上婚紗，開心出嫁。圖／摘自IG
派瑞絲希爾頓穿上婚紗，開心出嫁。圖／摘自IG

奧斯卡 比佛利山 疫情

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