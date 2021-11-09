宋慧喬搭檔小10歲男神 「現正分手中」誇張基龍到臉紅

宋慧喬(右)、張基龍在「現正分手中」大談浪漫姐弟戀。圖／friDay影音提供

39歲宋慧喬 相隔3年推出浪漫戲劇「現正分手中」，與小10歲男神張基龍大談姐弟戀，劇組9日公開記者會影片，只見宋慧喬大讚張基龍不但禮貌，也很善良，也說他無論是外觀、嗓音，都很積極融入角色，稱讚完後，宋慧喬轉頭看了一下張基龍，意外發現對方臉超紅，讓眾人直呼張基龍可愛。

由於張基龍在8月就入伍當兵，劇組先預錄記者會影片，直至9日才公開，宋慧喬大讚這個故事很貼近現實，會讓她同齡的女性有所共鳴，「隨著年齡增長，經驗也慢慢變多了，這次要表現的是和之前不一樣的浪漫愛情」，她這回演出時尚 設計師，表示雖然近年沒有拍攝電影 、戲劇，但還是有拍雜誌照以及出席品牌活動，對於詮釋時尚設計師並不陌生，但她也在演出該戲後發現，時尚圈的工作非常忙碌，竟會忙到幾乎沒有個人的時間。

張基龍則透露從本劇開拍前直到現在，都覺得自己能和宋慧喬站在一起是件很神奇的事，自己在第一次拍攝時非常緊張，不過宋非常體諒，感覺有種看著她的眼睛自己就能自然專注演戲的力量，而且即使平常宋會像熟識的姐姐般輕鬆地和自己說笑、聊天，但攝影機一開拍她就會立刻變身成劇中角色，讓張基龍都不禁佩服「不愧是宋慧喬，超強」。

除此之外，張基龍在記者會上也表示，本劇的劇本很棒，以時尚為主題的劇情讓自己覺得很有意思，要怎麼飾演這次的角色會是自己展現即將邁入30歲成熟演技的好機會。而且自己是在距離釜山很近的蔚山出生，小時候爸爸常會開車載著他去釜山，所以儘管本劇第一次拍攝的前一晚他緊張到睡不著，但看到釜山陽光的瞬間，就感到變溫暖的同時也紓解了緊張感。還有不知道是不是因為離開首都去釜山拍攝的關係，和劇組前輩們有更多機會接觸，比在首爾拍攝時更容易熟悉彼此。同時覺得能夠在入伍前遇到這部作品跟這樣的團隊是很幸運的事，希望大家能多多喜愛這部作品，並宣告自己會健康退伍的。該劇12日起，每週五、六晚間10點獨家與韓國同天friDay影音更新。