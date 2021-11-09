「蜘蛛人」大合體竟忘了他 元祖喊話漫威：有意願客串

尼可拉斯漢蒙是史上第一部「蜘蛛人」影片的主角。圖／摘自imdb

備受各方矚目的「蜘蛛人 ：無家日」，將可能出現陶比麥奎爾、安德魯加菲與湯姆霍蘭德等3代彼得帕克同片盛況，然而最早扮演這位超級英雄的尼可拉斯漢蒙，卻不會在這部電影 裡亮相。眼看自己恐將成為唯一沒回來團圓的蜘蛛人，尼可拉斯說道：「我真的覺得如果讓老先生登場應該也會非常好玩，很希望他們有來找我，可惜沒有。」

71歲的尼可拉斯漢蒙是44年前的影集版「蜘蛛人」男主角，該影集也是這位漫威漫畫超人氣英雄首度被拍成真人影片，其中有幾集曾被翻製成電影，在美國 以外的戲院上映過，因此對於美國以外的觀眾而言，尼可拉斯漢蒙比陶比麥奎爾更早主演「蜘蛛人」電影，他才是大銀幕版的元祖彼得帕克。

影片來源：YouTube

尼可拉斯漢蒙的父親是美國軍官，母親是英國演員，他還在念中學時就接到一個非常適合他的角色—音樂劇大片「真善美」中男主角的大兒子，因為這個兒子也是軍人子弟，雖然影片推出後又拿奧斯卡大獎、又在全球各地締造驚人賣座，他卻等到20歲以後才又再演戲，演「蜘蛛人」影集時差不多是27歲，約與陶比麥奎爾第一次扮演彼得帕克的歲數相當。

影集版「蜘蛛人」只保留了他的報社老闆和梅嬸這兩個漫畫裡的重要配角，比較有名的反派如八爪博士、綠惡魔等都未登場，變成比較生活化的走向，對付的都是較平凡的歹徒，與一般警匪劇差異不大，「漫威之父」史丹李不滿意，收視率雖不差，電視台卻沒有信心，兩季就收攤。

儘管沒像幾位晚輩一樣大紅大紫，尼可拉斯仍覺得他們的表現都不錯，認為湯姆霍蘭德最接近影集版想要的方向：一個像是真的生活在觀眾身邊、幾乎讓人忘掉他有超能力，對他的故事可以感同身受的男孩。

有趣的是，昆汀塔倫提諾不知從何處蒐集到當年被翻製成電影、在美國以外上映的「蜘蛛人」拷貝，重新整理後在自己的戲院放映，尼可拉斯的朋友把照片發給目前定居澳洲的他，想要他來罵一罵昆汀，他卻很客氣表示這樣很酷，如果有機會很願意和昆汀見面；結果昆汀馬上約他碰面，找他在「從前，有個好萊塢」軋了一角，彼此因而有緣合作。