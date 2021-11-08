期待嗎？「哈利波特」卡司謠傳拍類「六人行」的合體秀

魯伯葛林特（從上到下）、丹尼爾雷德克里夫與艾瑪華森演出「哈利波特」影片首集時還是兒童。（路透資料照片）

改編自暢銷小說 的「哈利波特 」系列電影 近日歡慶首集上片滿20年，眾家卡司也被八卦刊物傳將收高酬、合體拍攝類似「六人行：當我們又在一起」的特別節目，除了再次面對面聊當初合作往事外，還有可能再次詮釋片子裡部分經典片段像是在9又4分之3月台上等返校列車、耶誕舞會等等。

「哈利波特」片集至今仍受到廣大粉絲的喜愛，當年一群小童星現在也都是30歲上下，肯定有不少動人的回憶可以和觀眾分享，倘若真能敲定拍攝，受到期待的程度絕對不會輸「六人行：當我們又在一起」。據英國「太陽報」，丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森這3大要角的酬勞絕對豐厚但仍是秘密，其他一些配角也也可能受邀回來團圓，有可能就在倫敦近郊約1小時車程、目前是「哈利波特片場之旅」主要場地的赫特福德郡片場拍攝。

但尷尬的是，電影片集是由小說原著改編，要談這系列影片，絕對很難跳過作者JK羅琳，偏偏她槓上跨性別族群，丹尼爾、魯伯特與艾瑪還有其他幾位昔日「哈利波特」的童星都曾經公開發聲明反對她，外界形容是「內訌」。就連「太陽報」咬定「哈利波特」大團圓特別節目在籌拍中，也並沒有提到是否邀JK羅琳一起參與。