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全智賢女神牌失靈？「智異山」開播6集金主股價變這樣

記者李姿瑩／綜合報導
全智賢和朱智勛在劇中正醞釀曖昧情愫。圖／翻攝自愛奇藝國際站
全智賢和朱智勛在劇中正醞釀曖昧情愫。圖／翻攝自愛奇藝國際站

全智賢和朱智勛主演的「智異山」剛播完第6集，收視率卻遲遲無法突破前2集的紀錄。面對觀眾對該劇產生的種種質疑，製作公司和贊助廠商的股價跌跌不休，豪華卡司和黃金團隊頗有踢到鐵板之虞。

「智異山」是「屍戰朝鮮」系列編劇金銀姬的全新力作，由「鬼怪」導演李應福。加上女神全智賢和男神朱智勛，讓「智異山」從開播前就被視為是重量級之作。但開播後僅前2集收視率開出紅盤，第3集開始陷入苦戰，比起劇情和口碑，觀眾討論更多的是吐槽和質疑。

為了描述智異山國家公園，「智異山」除了實地取景，也搭配不少天災特效。但觀眾認為後製效果粗糙，登山服裝等置入手法也不夠合理。全智賢幾乎每集都換上不同的登山造型，在資源匱乏的深山中似乎有違常理。

戶外用品贊助商「Nepa」股價直接受挫，下跌27.2%導致市值蒸發1172億韓元(約1億元美元)。製作公司股價更慘烈，「A Story」在「智異山」播出後，市值已經少了約44億元台幣。另一間製作公司「Studio Dragon」股價也下滑7.44%，加總損失相當可觀。

全智賢和朱智勛不僅要面對收視率僵局，接下來可能還會被多部夯劇夾殺，包括宋慧喬、劉亞仁、金秀賢都有新劇準備登場，屆時難逃被拿來比較對照。而「智異山」本周將播出火燒山等壯觀場面，能否留住觀眾的心還有待觀察。「智異山」每周六、日晚上8點在愛奇藝國際站獨家播出。

全智賢造型多變卻引發質疑。圖／愛奇藝國際站提供
全智賢造型多變卻引發質疑。圖／愛奇藝國際站提供
朱智勛跟全智賢一起陷入收視苦戰。圖／愛奇藝國際站提供
朱智勛跟全智賢一起陷入收視苦戰。圖／愛奇藝國際站提供

股價 導演 宋慧喬

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